Proč se stavba parkovacího domu u krajského úřadu v Ostravě zpozdí až do září? Jaké komplikace způsobily, že projekt musel být přepracován a kontrolován realizační firmou? Může město Ostrava ušetřit až třetinu z původně odhadovaných 600 milionů korun na stavbu?

Nastává éra parkovacích domů. Po objektech u ostravské zoo i městské nemocnice mají třetí velké garáže vyrůst přímo u krajského úřadu a sloužit budou návštěvníkům Černé kostky i koncertní síně. „Když vše vyjde, na konci zimy se může začít stavět,“ řekl Deníku na konci minulého roku investiční náměstek primátora Břetislav Riger.

Realita? Něco nevyšlo. A Deník zjišťoval co. V Ostravě se proslýchá, že budova byla sice hezky nakreslena, ale její připravenost pro stavbu je nedostačující. „Nyní probíhá kontrola konstrukce a zhotovitel (společnost IPS Třinec, pozn. red.) si dělá kontrolu a doprojektovává stavbu po své linii, udělal si vlastní dokumentaci pro provedení stavby,“ popsal aktuální situaci Břetislav Riger. „Zkrátka byl projekt připraven designově, soutěžil se podle dokumentace pro stavební povolení. Momentálně nevíme, kdy bude mít firma projekt kompletně hotový,“ dodal náměstek primátora s tím, že by to mělo být asi do dvou měsíců.

Termín na sklonku léta zaznívá i z třinecké firmy. „Součástí plnění zhotovitele je v souladu se smlouvou o dílo na stavbě parkovacího domu u krajského úřadu také zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby, která se v současné době zpracovává. Předpoklad zahájení vlastních prací v rámci staveniště se odhaduje na období srpna až září 2024,“ sdělil Marcel Konesz ze společnosti IPS Třinec.

S tím se předtím nepočítalo?

Ze stávající situace lze vyčíst určité pnutí či nesoulad mezi realizační firmou a architekty. „Firma nyní kreslí realizační dokumentaci. Myslím si, že na začátku byla úvaha, že budou kreslit a zároveň stavět, ale ono to tak nejde. Musíte to celé nakreslit, promyslet si všechny věci s návaznostmi a potom začít stavět. Nedovedu si představit, že dům za stovky milionů se odpálí od stolu. Tohle je zodpovědná investice, projekce takového domu je náročná,“ reagoval architekt David Kotek z Projektstudia na dotaz, co se zpozdilo.

Z jeho slov je cítit, že ohledně převedení projektu z papíru do terénu existuje snaha přistupovat na kompromisy. „Každý týden máme jednání, oni něco nakreslí, já se k tomu vyjádřím, což je samozřejmě časová ztráta. Je rozdíl, když něco kreslím já a nakreslím to, jak to chci, než když si to kreslí oni a pak to ověřují. Jsou tu snahy, aby se něco změnilo nebo nahradilo, ale já si to držím jako své autorské dílo, je to perfektní koncept. Nechci nic měnit, naopak, musí to být ještě lepší,“ komentoval svůj návrh Kotek. „Dochází třeba k tomu, že některé desky jsou tlustší, to pak má vliv na parkovací stání, najednou někde chybí deset centimetrů, takže s tím je třeba pohnout, teď je otázka kam a tak podobně,“ vysvětluje architekt, o čem se týden co týden vede debata.