V uplynulých týdnech ostravský dopravní podnik přišel s novinkou v podobě možnosti udělování hvězdiček řidičům v závislosti na spokojenosti s jízdou prostřednictvím online aplikace. Nahradil tak po osmi letech zastaralý systém dejmiznamku.cz. A právě nový motivační prvek řidičů, který se přímo promítne do jejich finančních odměn, zcela zkritizovali ostravští komunisté ústy michálkovického starosty Martina Jurošky.

Ten tak v boji proti DPO navázal na nedávné výstupy, kdy kvůli údajné cenové diskriminaci v ostravské MHD (rozdíl cen na přepážkách a elektronických, pozn. red.) psal také do Vídně, ostravští komunisté navíc dlouhodobě marně prosazují jiná cenová opatření pro různé věkové skupiny.

Otevřená válka

„Pan ředitel má za sebou celou řadu chybných kroků, které poškozují image dopravního podniku,“ začal Juroška zostra své vystoupení, jehož předmětem byl nový motivační nástroj pro řidiče. „Když jsem si o aplikaci přečetl, nevěděl jsem, jestli není apríl, a raději se podíval z okna,“ uvedl Juroška, podle něhož řidiči, kterých je nedostatek, nejsou pokusní králíci a kvalita jejich práce nejde změřit nějakými hvězdičkami, danými libovůlí hodnotitele, který za to nenese žádnou zodpovědnost. „Pokud bychom měli něco hodnotit, tak kroky pana ředitele – třeba úpravy jízdních řádů. Líbí? Nelíbí?“ vyzval Juroška i k hodnocení managementu DPO a v podstatě vyhlásil jeho řediteli otevřenou válku.

Tomu, než měl možnost taktně sdělit, že pan Juroška své výstupy směřuje v osobní rovině, se dostalo zastání od primátora Tomáše Macury. „Zrajete nám jako víno, pane starosto, a to jak délkou příspěvků, tak samotným zanícením,“ komentoval dění před očima první muž Ostravy, který postup vedení DPO považuje za správný a vyjádřil mu svou plnou podporu.

Angažovaná veřejnost

Daniel Morys posléze vysvětlil, v čem nový program spočívá a co je jeho smyslem. „Vždyť to není nic nového, navíc komunikace se zákazníky je alfa a omega každé společnosti. Jen tak můžeme dále růst a zlepšovat své služby, což se nám podle zpětné vazby z mnoha stran v posledních letech daří,“ uvedl Morys a vysvětlil změny v aplikaci hvezdickuj.cz oproti dřívější dejmiznamku.cz.

„Primárně tím chceme přejít od pouhého hodnocení k otázce ocenění řidičů. Hodnocení nelze zneužít, obejít, poznáme hodnocení, která nejsou relevantní, jsou od téže osoby apod. Cestující s námi navíc komunikují daleko víc než dříve,“ vysvětlil Daniel Morys, podle něhož za necelých devatenáct lednových dní dostali řidiči víc hodnocení než za celý loňský rok dohromady, a to už 2100 s průměrnou známkou 4,39 hvězdičky z pěti.

„To je řečí o samé spokojenosti. Samá prázdná slova!“ vpálil Juroška na balkon mezi pozvané hosty. „Jak se snaha řidičů projevuje? Jezdí lépe? Co za jaké známky bude následovat?“ tázal se zastupitel, jehož projev dále gradoval. „Hodnotit něco, co není dáno jen osobní snahou, ale i vnějšími vlivy, je zvrhlost!“

A vygradovala i reakce. „To už jsme snad ale úplně někde jinde, ne? Zkuste to vydýchat, jste za tou rouškou celý rudý!“ vybídl Jurošku primátor.

Zaúkolovaný management

Co na to michálkovický starosta? Poté, co zkritizoval optimalizační software Optibus a opět i nemožnost koupit si klasickou jízdenku „jako ve všech civilizovaných městech“, požádal ředitele DPO k poskytnutí „několika“ dat a údajů.

„Poprosil bych o data za posledních pět let, kolik je černých pasažérů, a dále ještě o několik dalších indikátorů – měsíční tržby za krátkodobé jízdenky, jejich prodaný počet, počet prodaných elektronických jízdenek, počet prodaných krátkodobých jízdenek celkem, a poprosil bych to v letech 2019, 2020, 2021 za měsíce leden, únor, březen, duben, květen a červen. Budu si s tím umět pracovat a ověřit si, zda se ve svých dalších myšlenkách mýlím, nebo nemýlím,“ uzavřel svůj výstup Juroška a příslibem mu bylo, že pokud si přítomní jeho skromný výčet zapamatovali, jistě mu DPO vyhoví. On sám ani nemusel dodávat, že k tématu MHD se znovu vrátí.

Aplikace Hvězdičkuj kromě možnosti dopomoci řidičům k dalším penězům, či od nich, umožňuje hodnotiteli také přispět částkou pět až dvacet korun na charitu. Anketu k tématu naleznete na webu Deníku.