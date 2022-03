Peníze od Jarka Nohavici? Člověk v tísni odmítl výtěžek z koncertu pro Ukrajinu

„Další koncert se neuskuteční,“ zhatila jejich naděje mluvčí DK Poklad.

Vystoupení Jaromíra Nohavici se plánovalo více než rok. Uskuteční se ke čtyřicátému výročí jeho prvního veřejného vystoupení, které proběhlo 25. března 1978 právě v DK Poklad.

V souvislosti s koncertem bylo rozhodnuto o věnování výtěžku na pomoc Ukrajině.

VIDEO: Jaromír Nohavica: S Putinem nesouhlasím, válka je mi proti srsti

Původně měl jít na konto humanitární organizace Člověk v tísni, ta ale peníze odmítla s tím, že nechce být spojována s hudebníkem, který přijal medaili od ruského prezidenta Vladimíra Putina. Výtěžek bude proto odeslán přes jinou organizaci.

K TÉMATU

Zpěvák Jaromír Nohavica v současné době čelí kritice části veřejnosti, že se po zahájení ruské invaze na Ukrajině rozhodl ponechat si Puškinovu medaili, kterou obdržel v listopadu 2018 v Moskvě z rukou tehdejšího prezidenta Vladimíra Putina. On sám to zdůvodnil tím, že ji získal za písně a ne za válčení.

Puškinova medaile je od roku 1999 udělována ruským občanům Ruské federace i cizincům, kteří se v Rusku výrazně zapsali do povědomí svou tvorbou v kulturní oblasti, literatuře a dalších uměleckých oborech či humanitních vědách. Puškinovu medaili zatím obdržela tisícovka lidí z celého světa, z Čechů bývalý prezident Václav Klaus na Pražském hradě v roce 2007 z rukou ruského velvyslance, v roce 2018 pak ještě předseda Česko-ruské společnosti Jiří Klapka.