Holl novinářům řekl, že mu bylo jasné, že pro stavbu bude velmi důležitá její akustika, což vyplývalo i ze zadávací dokumentace.

"Věděli jsme, že to je výzva. Když jsme se dívali na toto místo, tak jsme věděli, že koncertní sál umístíme na stranu parku, ale také jsme věděli, že hlavní třída tady žije, což jsme chtěli promítnout do vstupu," uvedl Holl. Dodal, že otázkou bylo, jak to vše propojit. "Jednoho rána jsem se prostě vzbudil a ten nápad přišel, tak jsem to nakreslil a ukázal jsem to své ženě a ona mi řekla, že to je vítězný nápad," uvedl Holl.

Podoba koncertního sálu je známa od července 2019, kdy byly vyhlášeny výsledky největší architektonické soutěže v novodobé historii města, připravované od roku 2017. Autory vítězného návrhu se stala studia Steven Holl Architects z New Yorku a Architecture Acts z Prahy.

Návrh stavby z výšky připomíná svým tvarem pouzdro na hudební nástroj. Nový koncertní sál bude mít téměř 1300 míst a nabídne zázemí pro stočlenný orchestr Janáčkovy filharmonie Ostrava. Poskytne také komorní sál s 515 místy či edukační centrum s 200 místy. Jeho součástí bude nahrávací studio, divadelní sál s kapacitou 470 míst nebo přednáškový sál se 120 místy a další prostory pro komerční využití. Předpokládaná návštěvnost je až půl milionu lidí ročně.

"Po studii, kterou jsme před časem představovali, byla zpracována a projednána dokumentace na úrovni územního rozhodnutí. V těchto dnech projektanti finalizují dokumentaci pro společné povolení stavby, které již reflektuje výsledky desítek průzkumů i požadavky dotčených subjektů. Zemní práce by mohly začít v příštím roce," uvedla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová (ANO). Stavební povolení by mělo být vydáno na jaře. "Samotná velká stavba by potom měla začít růst v roce 2023, s jejím ukončením se počítá v roce 2025," dodala Bajgarová.

Náklady na celý projekt vzrostly zhruba o 600 milionů korun. Cenu zvýšilo například zpřesnění podmínek pro založení stavby, vzrostly náklady na přeložky inženýrských sítí a navýšení zohledňuje také růst cen na stavebním trhu. Město počítá s tím, že stavbu bude financovat s pomocí státu a kraje, ale nově by mohlo získat také prostředky z Fondu spravedlivé transformace.

Novostavba koncertního sálu s nejmodernějšími technologiemi bude propojena s památkově chráněným objektem kulturního domu. Město se o výstavbu koncertního sálu pokoušelo již šestkrát, poprvé v 60. letech 19. století, naposledy v roce 1969. Žádný z těchto pokusů ale nebyl úspěšný. "Zatímco v jiných zemích střední a východní Evropy vzniklo za uplynulých 12 let již 14 koncertních sálů, to převážně v Polsku, u nás je poslední postavenou koncertní síní Dvořákova síň v pražském Rudolfinu, slavnostně otevřeném v roce 1885," připomněl primátor Tomáš Macura (ANO).

Třiasedmdesátiletý Holl patří mezi přední světové architekty. Při navrhování staveb výrazně akcentuje jejich ekologickou udržitelnost, také v ostravské hale má být použit systém tepelných čerpadel či fotovoltaické panely. Holl je profesorem na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, která je považována za jednu z nejprestižnější škol architektury na světě. Získal řadu významných ocenění. Ostravský koncertní sál je jeho druhou stavbou v České republice. První byla přestavba domu pro Společnost Franze Kafky v Praze.