U mrakodrapu chystaného společností RT Torax na Karolině to v očích optimistů vypadalo, jako by bylo jen otázkou týdnů, než se vybere podoba, a otázkou měsíců, ani ne let, než se začne stavět. Nakonec se jeho podoba bude soutěžit a nejvyšší stavba v zemi tak může stát reálně až v letech 2032 (podle názoru investora), či 2035 (podle názoru města).