Největší a nejnákladnější projekt v historii města, významem překonatelný snad jen s výstavbou Nové radnice z doby starosty Jana Prokeše, má za sebou další důležitý milník. Ostrava má smluvně zajištěno, kdo a za kolik postaví koncertní síň a zrekonstruuje Dům kultury města Ostravy. Kdy to bude, za kolik a kde na to město vezme?

Koncertní síň patří mezi TOP 5 stavebních projektů v Ostravě podle Deníku. | Video: Deník/Petr Jiříček

Dům kultury Poklad a některé jiné stavby jsou důkazem, že vyhráno bude, až bude koncertní síň skutečně stát, nicméně téměř magické datum 4. 4. 2024 se do dějin města zapíše jako termín, kdy Ostrava dostala smluvní jistotu, že jí konsorcium firem IMOS Brno a IPS Třinec (dříve Beskydská stavební) postaví koncertní síň coby přístavbu městského domu kultury, který souběžně opraví a zmodernizuje. Město zhotovitele prací za 2,789 miliardy korun vybralo ve veřejné zakázce.

„22. března vypršela lhůta pro podání námitek dalších uchazečů, nikdo ji nevyužil, minulý týden jsme proto odeslali smlouvu zhotoviteli k podpisu. Tento týden se nám vrátila podepsaná, ve středu jsme ji podepsali za město a dnes (ve čtvrtek) byla vložena do registru a nabyla účinnosti,“ potvrdil Deníku investiční náměstek primátora Břetislav Riger (Ostravak) s tím, že je to smlouva na druhou fázi stavby v hodnotě 2,789 miliardy korun.

Tu první – přípravnou – nicméně realizuje stejné sdružení firem a spočívá například ve vyhloubení stavební jámy. Právě s jejím dokončením město čekalo do chvíle, než bude mít podepsanou smlouvu na celou stavbu, aby předešlo rizikům s možným zakonzervováním stavby. Do konce října by proto měla být jáma a přípravná fáze hotová, na což naváže samotná stavba síně a rekonstrukce „kulturáku“.

Z jakých peněz Ostrava stavbu zaplatí?

„Vzhledem k tomu, že zhotovitel je stejný, ušetříme čas s předávkou staveniště, budováním zázemí a možnými komplikacemi,“ zmínil výhodu Břetislav Riger.

Zhruba 340 milionů korun už Ostrava zaplatila za projekční a nejrůznější přípravné práce. Ve speciálním fondu pro koncertní síň má stále naspořeno ještě 380 milionů korun, 300 miliony přispěje Moravskoslezský kraj a 600 milionů město získalo od státu prostřednictvím ministerstva kultury. Od něj Ostrava získala také dotaci 120 milionů z Národního plánu obnovy a 125 milionů ze Státního fondu životního prostředí.

Na D1 za Ostravou začíná oprava mostu. Zpomalí provoz. Až do září

Právě s těmito penězi chce Ostrava operovat nejprve. Až poté si hodlá půjčit dvě miliardy z Evropské investiční banky (EIB), na které je navázán grant 500 milionů od Evropské komise. Takto město poskládá přes čtyři miliardy korun, do kterých se chce kompletně vejít s celým projektem (přesně do 4,1 miliardy, pozn. red.).

Úvěr město využije, až bude nejlepší úrok

„Předpokládáme, že pokud půjde vše dobře, smlouvu o úvěru z EIB bychom mohli schválit v červnu. Čerpání očekáváme v příštím roce, letos chceme brát spíše z fondu a dalších zdrojů z kraje či od státu. Máme plán prací na několik let dopředu, abychom namodelovali investiční krytí výhodně pro město. Uvažujeme o zapojení úvěru ve fázi, kdy to pro město bude výhodné z hlediska úroků,“ popsala plán už na zastupitelstvu v závěru března náměstkyně primátora pro kulturu a rozpočet Lucie Baránková Vilamová (ANO), čímž si vedení vysloužilo ojedinělou chválu opozice.

Muž v Ostravě přepadával ženy. Osahával i školačku. Prý netušil, kolik má

„Chválím zapojování zdrojů etapovitě podle ekonomické výhodnosti,“ podotkl Tomáš Macura (Jdeto!!!). Jeho kolegyně z klubu Zuzana Bajgarová už ale poměry vrátila do standardních kolejí. Nelíbilo se jí, že město uzavřelo smlouvu se zhotovitelem, aniž by mělo smluvně zajištěn hlavní zdroj financování (zmíněný úvěr z EIB a grant EK), což bylo to, co předchozímu vedení v čele s Macurou a Bajgarovou vyčítala někdejší opozice. „Zastavili jste různé kroky (dokončení stavební jámy, pozn. red.), přitom sami teď před sebou máte hlavní riziko a podepisujete smlouvu,“ vytkla Bajgarová vedení města.

Co v koncertní síni bude?

„Riziko nepovedené soutěže bylo rozhodně větší než riziko financování, kde jsme v aktivní fázi vyjednávání,“ vysvětlil zastupitelům primátor Jan Dohnal (ODS). Zhotovitel má po dokončení první etapy 36 měsíců na výstavbu. Vedení proto kalkuluje s dokončením stavby do konce roku 2027, opozice s termínem v roce 2028.

VIDEO: O krok blíž druhému Míru. Ostrava plánuje prodat pozemek pro nové divadlo

Koncertní sál má mít 1300 míst. Součástí projektu je i menší multifunkční sál pro 515 lidí, divadelní sál s kapacitou 490 míst, přednáškový multifunkční sál se 120 místy či edukační centrum pro 200 lidí. Stavba počítá i s nahrávacím studiem, restaurací či kavárnou. Návrh připravil renomovaný americký architekt Steven Holl.