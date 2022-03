„Bude to chtít manažera, který muzeum bude umět uchopit,“ říká směrem ke svému nástupci, jehož město vybere z kandidátů, kteří do konce února poslali zřizovateli, tedy městu, své přihlášky. „Jestli ho vůbec vybere,“ podotýká Kábrtová k vysokým nárokům, které uchazeč o funkci musí splňovat.

xx

Paní ředitelko, končíte ve funkci, protože cítíte, že nastal čas, nebo je to dáno vnějšími vlivy?

Není to o tom, jestli jsem se cítila nebo necítila. Člověk zkrátka věk neodpáře. Myslím si, že jsem toho udělala pro Ostravu i její muzeum už dost. Mám 91letou maminku, o kterou se chci starat, a ne, nebudu zastírat ani svůj věk. V 69 letech člověk opravdu cítí, že už potřebuje odpočinek.

Zvažovala jste rozhodnutí dlouho?

Chystala jsem se odejít poměrně dlouho. Už několik let jsem tím městu „vyhrožovala“, ale nyní jsem už napevno řekla, že pod dalším primátorem už fungovat nebudu. Dlouhodobě jsem naznačovala, či spíše dávala na srozuměnou, že s volebním obdobím končím i já. Pan primátor Macura, jak víme, avizoval, že už nebude pokračovat, a já bych si už těžko zvykala zase na někoho nového, zkrátka jsem chtěla skončit s ním. Trochu mě však zaskočilo, že to město začalo řešit docela narychlo před Vánoci, myslela jsme že to začneme řešit až někdy po novém roce, ale na tom už nesejde.

xx

Do kdy ve funkci setrváte?

Do června bych měla ještě nadále fungovat jako ředitelka, jsem eventuálně připravena fungovat v jakési podobě i do konce roku a pomáhat, s čím bude třeba. Druhá věc je samotný výběr ředitele – a jestli se vůbec vybere, jakou bude mít představu o směřování muzea. Já takovou představu samozřejmě mám, měla bych nyní být i ve výběrové komisi.

Plány muzea pro letošní rok ponesou, předpokládám, ještě plně váš podpis…

Plány na letošní rok máme hotové, projekty jsou rozdělané a doufám, že je nikdo, kdo přijde po mě, nezhatí. Možná po mě někdo přinese nějaké super novum, to je pochopitelně možné, všechno je tu ale limitováno financemi. Jako příspěvková organizace města si na sebe nevyděláme, na druhé straně spravujeme skoro miliardovou hodnotu, která patří městu, a to je náš sbírkový fond. Jinak ale žádné muzeum v republice nebo ve světě není schopné se zafinancovat samo, jsme odkázáni na finance, které dostáváme z města, na závratné věci tedy finance pochopitelně chybí, ale nežehrám na to a ani bych nechtěla, aby se na úkor toho omezovaly investice do nemocnic či podobným směrem.

xx

Jaké muzeum podle vás po dvaadvaceti letech ve funkci ředitelky předáte?

Muzeum podle mého úsudku zanechávám v dobré kondici, všechny obory mám personálně dobře obsazené. Bude to chtít manažera, který bude umět muzeum správně uchopit a muset se postarat o spoustu budov, které mu patří. Není to jen o sedění v křesle, bádání, psaní a připravovaní výstav. Je to z velké části manažerská funkce.