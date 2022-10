„To, co se nyní objevilo na značkách, trvalo procesně vyřídit rok a půl! Jen to poukazuje na to, jaký je náš státní aparát zkostnatělý,“ komentuje novinku místostarosta Moravské Ostravy a Přívozu David Witosz (Piráti), podle něhož lidé průběžně vyzývali radnici, aby se situací něco dělala.

Vadí hlavně koloběžky

Co si myslí lidé o zákazu? To se dovíte ve videu výše.

Ptali jsme se chodců v centru Ostravy.

„Určitý problém je v tom, že legislativa nerozlišuje elektrokolo či elektrokoloběžku, pro ni je kolo pořád jen kolo. V Německu jsou dál, mají jasná pravidla a řád, v Česku se tím dosud nikdo nezabývá. Na všechno máme předpisy, od obytných vozů přes mopedy po přívěsné vozíky, ale novými prostředky se nikdo nezabývá,“ štve místostarostu, který má na radnici dopravu v gesci, přijaté opatření je podle něj však vyústěním shodného postoje celé rady.

Učiněným opatřením ale téma zdaleka nekončí. Naopak, jednání se teprve rozjedou. Například Primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO) se nechal slyšet, že se o vyhlášce dozvěděl ex post, přičemž město elektromobilitu podporuje. Právě s městem bude obvod v příštím týdnu o tématu debatovat.

Ostrava zakázala elektrická kola a koloběžky v centru města, chce chránit chodce

„Záležitost se vyřizuje přes rok, to jsem ještě ve funkci nebyl. Na začátek týdne jsem na radnici svolal schůzi, kde chci být o tématu detailně informován,“ řekl Deníku starosta Moravské Ostravy a Přívozu Petr Veselka (ANO). Jednat bude i s městem a Městským ateliérem prostorového plánování a architektury (MAPPA), který je městským cyklokoordinátorem.

„Prvotní záměr byl omezit elektrokoloběžky, což ovšem zákon neumožňuje, nelze omezit pohon jen na jednom prostředku, takže se zákaz svezl i na elektrokola, budeme to ale ještě dále probírat,“ popsal starosta Veselka, podle něhož se začne hledat způsob, jak vyhlášku zmírnit.

Lidé zákaz vítají

Nové nařízení se setkalo s pochopením velké části Ostravanů. Ti vyhlášku kvitují ať už na sociálních sítích či při terénním průzkumu Deníku přímo v ulicích města. „Problém je, že elektrokoloběžky jsou tiché. Když se těsně kolem vás mihnou, ztratíte stabilitu, ani do vás nemusejí narazit,“ říká z vlastní zkušenosti jedna z ostravských seniorek, nejen jejíž názor můžete zhlédnout ve videoanketě na webu Deníku. Vyhlášku kvituje i moravskoslezský koordinátor BESIP.

Zapraszamy do atrakcji i restauracji! Poláci zachraňují ostravskou ekonomiku

Podle radnice je problém zejména v neslučitelném terénu pěší zóny a koloběžek. „Ty mají malá kolečka a špatně se s nimi jezdí po žulové dlažbě určené pro pohyb vozidel, proto koloběžkáři jezdí po hladkém povrchu, v podstatě chodníku, určeném pro pohyb pěších. A tím kolizních situací přibývá. Nebudeme ale přece kvůli tomu předlažďovat celou pěší zónu,“ komentuje diskutovanou změnu David Witosz, podle něhož aktuální znění na tabulích vymezujících pěší zónu bylo navrženo Ostravskými komunikacemi v rámci možné legislativy. Náhled definice si k náhledu vyžádala a schválila jej i městská policie.

Paradox: stanoviště v zákazu

Hlavním úkolem pro nejbližší týdny bude vyřešení paradoxní situace s „ustájením“ sdílených koloběžek. V pěší zóně, kde jsou nyní elektrokoloběžky zakázány, se nachází několik stanovišť. Při důsledném dodržování vyhlášky to znamená, že kdo si koloběžku bude chtít na daném místě vyzvednout, musí zákaz porušit, či si ji zkrátka odnést dál.

„Zatímco například stojany pro běžná sdílená kola jsou vymezena koncesí a máme je pod kontrolou, provozovatelé elektrokoloběžek jsou na nás nezávislí, v podstatě je mají kdekoli. Vymístění stanovišť mimo pěší zónu tak bude o dobré vůli všech zúčastněných,“ dodává David Witosz.

Tři stovky mladých lidí v Ostravě demonstrovaly za důstojné bydlení

„Osobně jsem si na toto téma ještě názor neutvořil, dozvěděl jsem se to ostatně až dnes ráno,“ reagoval v pátek pro Deník náměstek primátora pro dopravu Miroslav Svozil (Spolu), podle něhož je nutné o tématu debatovat. „V pěší zóně s nárůstem pohybu lidí na elektrokoloběžkách dává rozhodnutí logiku,“ soudí jeho brzký nástupce v pozici náměstka primátora pro dopravu Jan Dohnal (Spolu).

„Nejsem zastánce ani odpůrce, každopádně je to vyvrcholení neohleduplnosti některých, kteří se na elektrokoloběžkách doslova prohánějí. Ale to je bohužel trend řady měst,“ míní Dohnal. Zda nový zákaz budou uživatelé ihned dodržovat, je otázka. V pátek se například do zakázané zóny na elektrokoloběžce vehnal kurýr Bolt Food, zkoumat značení jej ani nenapadlo.