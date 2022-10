Na ploše přes 80 tisíc metrů čtverečních tak může začít nová etapa. Už před nedávnem zde soukromý investor pod příslibem proměny lokality postavil a provozuje nový bytový dům pro seniory. A to je jen začátek. „Pro městský obvod byla priorita, aby se Trnkovec proměnil a nebyla to vyloučená lokalita. Jsme rádi, že jsme se domluvili se společností Heimstaden, která tyto dlouhodobě zdevastované a v podstatě neobyvatelné domy se 102 byty zdemoluje. Dostala k tomu už všechna povolení,“ říká starosta Ostravy-Radvanic a Bartovic Aleš Boháč.

Nedá se tu žít. Bojíme se! Stěžují si lidé z Trnkovce

Na nic se nebude dlouho čekat. „Brzdily nás sice některé administrativní procesy, nicméně teď už první etapě demolice nic nebrání a brzy můžeme s pracemi začít,“ přibližuje stav generální ředitel Heimstadenu Jan Rafaj.

Nová zástavba

Po demolici však jako první začne v lokalitě „úřadovat“ společnost První Trnkovecká. „Plán je takový, že by chtěli stavět v příštím roce, a to nízkoenergetické domy, řadové domy a dřevostavby. Společnost Heimstaden by podle posledních informací měla domy stavět až za čtyři pět let, až skončí stávající materiální a cenová krize,“ vysvětlil chystané rozdělení sil na Trnkovci starosta Aleš Boháč.

Do kin jde nový film s Vašutem a Vagnerovou, Ostrava je v něm moderní a zelená

První Trnkovecká má v plánu postavit pět dvoupatrových bytových domů s podkrovím s 35 byty. „Dále postavíme řadové domy s 13 bytovými jednotkami, dva dvojdomy a sedm solitérních rodinných domů. A to vše bude teprve první etapa,“ přibližuje jednatel společnosti Petr Koštoval.

Trnkovec zkrátka čeká proměna lidově řečeno zgruntu. Počítá se s domy k pronájmu i prodeji. Na stavbu naváže obvod úpravou veřejného prostranství. „Vlastníme zde několik pozemků a naší vizí je mít z nich do budoucna veřejná prostranství – náměstí, parky, případně postavit zázemí v podobě objektů občanské vybavenosti nebo školky,“ plánuje Boháč.