Zajímavé rozuzlení má příběh hlívy ústřičné, která koncem minulého roku začala růst nedaleko centra Ostravy. Přečkala i lednové arktické mrazy, kdy teplota přes den zůstala pod deseti stupni pod nulou a dokonce atakovala hranici minus dvacet stupňů Celsia. Hlíva už ale z trávníku zmizela.

Konec houbařského zázraku v Ostravě, hlíva ústřičná | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

To, že hlíva takové dlouhodobé mrazy bez újmy přežila, lze považovat téměř za houbařský zázrak. „Obecně teorie je, že na rozdíl od penízovky vydrží hlíva jenom krátkodobě do asi minus 2 až minus 5 stupňů,“ uvedl člen houbařské poradny České mykologické společnosti Pavel Svoboda s tím, že hlívu zřejmě zachránilo to, že v době nástupu mrazů byly plodnice malé a chránilo je listí, následně pak sněhová pokrývka.

Deník o hlívě průběžně informoval, přinášel také fotografie a videa. Přesně popsal i místo, kde rostla (což asi byla chyba). Léčivá houba byla k vidění zhruba 200 metrů od křižovatky Mariánskohorské ulice a Sokolské třídy ve směru do centra Ostravy. Nacházela se v úzkém travnatém pruhu se stromy, jenž odděluje silnici a chodník. Použitý minulý čas je na místě. Lokalizace a potvrzení mykologů, že se skutečně jednalo o hlívu ústřičnou, se jí totiž staly osudnými.

Hlíva ústřičná v centru Ostravy přečkala arktické mrazy. Díky sněhové izolaci

Před několika dny někdo hlívu utrhl. Neodradil ho ani fakt, že rostla hned vedle frekventované silnice, po které denně projedou tisíce vozidel. Lze jen spekulovat, jak s houbou dotyčný naložil. Nejrozšířenější je hlívový guláš, dává se také do polévek, pod maso, do rizota, omáček, má i další využití. Po usušení je výborná jako koření. Hlíva ústřičná má pozitivní vliv na zdraví. Posiluje a stimuluje imunitní systém, mimo jiné snižuje krevní tlak, cukr v krvi a hladinu cholesterolu.

VIDEO: Houbařské žně začaly! Léčivá hlíva ústřičná roste i v centru Ostravy

