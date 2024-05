Soudci, advokáti, žalobci, obžalovaní i návštěvníci z řad veřejnosti se dočkali. Mnohahodinovým až několikadenním čtením rozsudků, během nichž v minulosti docházelo i ke zdravotním kolapsům, je konec. V Ostravě byl v těchto dnech vyhlášen jeden z prvních verdiktů v České republice, který využil judikatury Nejvyššího soudu.

Okresní soud v Ostravě. | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Stačí předat papíry

Laicky řečeno, Nejvyšší soud posvětil a sjednotil nový způsob vyhlašování obsáhlých rozsudků. Po úvodu a obligátní větě „Jménem republiky…“ si všichni ve stoje vyslechnou krátkou úvodní část. Poté si všechny zúčastněné strany přímo v soudní síni převezmou od předsedy senátu úplné znění rozsudku v písemné formě. Pak opět ve stoje soud vyhlásí, jak rozhodl a oznámí výši případných trestů. Následovat by mělo krátké zdůvodnění.

Až tři dny

Díky tomu bylo v jednom ostravském případu (podrobnosti o něm ZDE) „vymalováno“ během několik desítek minut. V procesu figurovalo jedenadvacet obžalovaných. Samotný rozsudek má bezmála 250 stran.

Pokud by jej četl soudce, trvalo by mu to dva až tři dny. Strojové zařízení by to zvládlo o něco dříve. Čte sice rychleji, podmínkou však je, že mu musí být rozumět.

Ve stoje. A dlouho

Až dosud bylo běžnou praxí, že při čtení celých rozsudků všichni přítomní stáli. Někdy to trvalo desítky minut i déle. Známy jsou případy, kdy někdo z přítomných zkolaboval. Stalo se to i soudci na jednom z okresních soudů v Moravskoslezském kraji.

V rozsáhlých kauzách, u kterých měl rozsudek i stovky stran, se po přečtení úvodní části mohli účastníci posadit. Verdikty pak dlouho četlo strojové zařízení, další možností bylo promítání na plátno či obrazovky. I tak ale samotné vyhlašování trvalo dlouhé hodiny i dny. U Krajského soudu v Ostravě v minulosti proběhlo několik procesů, kdy na strojové přečtení rozsudku nestačil celý den.

V paměti zůstává hlavní líčení se skupinou, která kradla identity lidí, na které si pak brala úvěry. Čtení rozsudku s využitím strojového zařízení trvalo tři dny.

Novinku v podobě možnosti předávání písemného vyhotovení obsáhlých rozsudků přímo v jednací síni soudci vítají. „Ušetří se čas, znamená to i nižší náklady,“ uvedl mluvčí Krajského soudu v Ostravě Igor Krajdl.