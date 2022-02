Není to zdaleka poprvé a na jediném místě, co se řidiči v Ostravě snažili rozšířit oficiální parkovací stání o další. Svého času vzala za své samozvaná parkoviště například u Trojhalí na Karolině, dodnes se, dokud někdo nezavolá strážníky, parkuje třeba v Denisově ulici za sídlem dopravního podniku.

A v poslední době si řidiči usnadnili hledání volných míst či vyhýbání se placeným stáním tím, že začali řádově desítky vozidel odstavovat v Janáčkově ulici mezi novým bytovým domem a rekonstruovanými Jatky.

Využili toho, že v okolí se houfně pracuje na přestavbě historicky chráněné budovy, kde tu a tam občas zanechal vůz i někdo mířící na stavbu, a na místě – které je ostatně součástí staveniště – celé týdny parkovali. Běžně tam bylo k vidění i na tři desítky vozidel denně.

Před a po. V uplynulých týdnech na prostranství u historických Jatek v Ostravě parkovaly desítky řidičů. Po zátahu strážníků a umístění závory žádný.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Zátah městské policie

Tomu je ale od tohoto týdne konec. V pondělí si na lokalitu po vlastním zjištění vzniku nedovoleného parkoviště posvítili strážníci. Aktuální počet vozidel? Nula.

„V předmětném místě bylo strážníky v daný den řešeno celkem 19 vozidel parkujících v rozporu se zákonem,“ potvrdil mluvčí ostravské městské policie Jindřich Machů. V dalším protiprávním jednání má řidičům zabránit primárně závora, která byla namontována na jeden z betonových citybloků při vjezdu do „odstavnou“ plochu. „Strážníci doporučili příslušnému stavbyvedoucímu zajištění plochy, která je vedena jako staveniště,“ popsal vývoj situace v místě Jindřich Machů.

Vyklizeno. Místo v okolí městských Jatek, 8. února 2022 v Ostravě.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Závora a basta

Od úterý je závora na svém místě a brání vjezdu dalších vozidel. „Umístění závory je opatření zamezující nedovolenému parkování v prostoru staveniště, které reaguje na aktuální situaci v daném místě,“ potvrdila mluvčí města Gabriela Pokorná. S ohledem na to, že někteří řidiči parkovali v místě, kde náletová zeleň a plevel dosahovaly i výšky kapoty vozidel, některé by jistě neudivilo, kdyby někteří odvážní řidiči vjeli do prostoru i mimo oficiální vjezd a bránu.

Tomu by se ale měli všichni vyhnout, ostatně i některým z těch, kterým strážníci v pondělí dali za okénko lísteček, možná hrozí mastná pokuta, jestliže se tohoto jednání nedopustili poprvé a situaci nechají dojít do správního řízení. Městská policie totiž situaci neřešila jako „špatné parkování“, protože lokalita jako parkoviště vůbec označená nebyla.

Pokuta až 75 tisíc korun

„V tomto případě se podle místa parkování jednalo o zábor veřejného prostranství, kde se pokuta může pohybovat až do výše deseti tisíc korun v příkazním řízení. Ve správním řízení pak výše pokuty činí až padesát tisíc korun a při opakovaném jednání se pokuta pohybuje až do výše 75 tisíc korun,“ rozmluvil Jindřich Machů řidičům podobné pokusy.

Každý případ však strážníci posuzují vždy individuálně a při stanovení výše pokuty v příkazním řízení přihlížejí k závažnosti, významu i době trvání či případnému opakování takového jednání. Aktivně strážníci hodlají řešit i další podobné skutky.