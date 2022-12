Opravy se oproti plánu uspíšily o deset dnů. Silnice tak mohla být zprovozněna pro individuální i městskou hromadnou dopravu, což v době špičky výrazně uleví silnici I/56.

Zatrubnění Petřkovického potoka pochází z roku 1911. Podle aktuálního odborného posudku hrozilo, že více než 110 let staré převedení přirozeného vodního toku do potrubí se zbortí a způsobí velké škody na majetku, mohlo by dojít i k ohrožení životů. Proto město Ostrava rozhodlo o opravě. Jako zhotovitel byly vybrány Ostravské vodárny a kanalizace, a. s.

„Opravováno bylo zatrubnění, které mělo původně rozměr 2,2 x 1 metr uložené asi ve dvoumetrové hloubce. Nahrazeno bylo novým o rozměru 3 x 1 metr, což umožní proudění až stoleté vody a po dokončení budou obyvatelé mimo jiné i lépe ochráněni před záplavami,“ uvedla mluvčí ostravského magistrátu Gabriela Pokorná.

Práce však nekončí. V závislosti na počasí bude pokračovat pokládka dalších rámových propustí. Celková výměna zatrubnění by měla být hotova do konce ledna 2023. V jarních měsících pak ještě dojde k úpravě zaústění do Ludgeřovického potoka. Následovat bude finální úprava povrchů chodníků a vozovky. Stavba si vyžádala náklady téměř 61 milionů korun bez DPH.