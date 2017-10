Konference ostravské ČSSD, volba vedení byla na dlouho

Po pěti měsících od zablokování činnosti ostravské ČSSD se včera v hotelu Clarion sešla okresní konference této strany. Ani po dvou hodinách však nebyl vyřešen „programový obsah“, natož vybráno nové vedení či přijato usnesení k volbám.

Krajský výbor sociální demokracie oslovil přes 360 delegátů (z nichž dorazila většina). Řízením konference pak pověřil nového poslance a karvinského primátora Tomáše Hanzela a krajského předsedu Miroslava Nováka. K zásadním bodům patřilo obnovení činnosti okresní organizace a zvolení jejího vedení. Kandidáti na ostravského předsedu byli dva – Jana Vajdíková a Václav Štolba.

„Samozřejmě jsme měli v plánu vyhodnotit také výsledky voleb do poslanecké sněmovny a zaujmout stanovisko vůči vedení strany v Praze,“ informoval jeden z delegátů s tím, že předpokládal výzvu k okamžitému svolání mimořádného sjezdu ČSSD. Na něm by měli odpovědní politici vyvodit osobní odpovědnost. Regionálního lídra k tomu vyzval předseda jeho domovské organizace.

Ostravská ČSSD měla zablokovanou činnost kvůli přeregistraci její členské základny; existence „černých duší“ se zde ale nepotvrdila. Členové říkali, že je to v důsledku boje o moc s krajským vedením. Většina jich také přeregistraci označila jako účelovou a ponižující.

Poruba: Luboši, přiznej porážku!

Reakce na volební debakl ČSSD přichází z domovské organizace Lubomíra Zaorálka v Porubě. Její předseda (také starosta obvodu) Petr Mihálik jménem celé členské základny žádá „Luboše“ o toto veřejné sdělení: „Výsledek voleb do PS ČR je pro ČSSD drtivou porážkou, čímž voliči jasně ukázali, že si nepřejí naši další vládní účast. Proto ČSSD odchází do opozice, kde bude dále bojovat o sociálně demokratické hodnoty, jakými jsou solidarita a sociální spravedlnost ve společnosti.“ Mihálik podle svého vyjádření „s naivitou sobě vlastní“ očekává odpověď a nejlépe i chuť vedení strany k sebereflexi a svolání předčasného sjezdu. „V republice jsme přišli o 650 tisíc hlasů, je to takový politický klystýr,“ uvádí dále porubský starosta na sociální síti.