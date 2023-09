Přesně 1724 zkontrolovaných cestujících v celkem 57 spojích, z toho 216 vyloučených pasažérů za nedodržování smluvních přepravních podmínek. To jsou výsledky kontrolní bezpečnostní akce asistentů přepravy Dopravního podniku Ostrava (DPO) a strážníků Městské policie Ostrava (MPO), která proběhla v noci z pátku 22. září na sobotu 23. září 2023. Noční akce probíhala na tramvajových linkách v centru Ostravy.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Petr Jiříček

Nejčastějším důvodem pro vyloučení z přepravy byla jízda bez platného jízdního dokladu, v několika případech šlo o vyloučení za jízdu pod vlivem alkoholu.

Bezpečnost prioritou

Zvýšení bezpečnosti ve vozidlech MHD zajistí nově i kamery v téměř šesti stech vozech DPO. Kamerami se záznamem dovybaví podnik 127 autobusů, 10 trolejbusů a 6 tramvají. V následujícím týdnu proběhne podpis smlouvy s dodavatelem. DPO se tak stane prvním veřejným dopravcem v ČR, který má celý vozový park pokrytý kamerami, s výjimkou vozů s plánovaným vyřazením.

Celkem bude do všech vozů instalováno cca tisíc kamer. Každý dovybavený 12metrový autobus bude mít pět kamer, stejně i každý trolejbus. Na jednu velkokapacitní tramvaj připadne kamer deset, aby byl pro zvýšení bezpečnosti cestujících pokrytý prostor uvnitř celého vozidla. Každé vozidlo bude mít i dvě kamery monitorující prostor před a za vozidlem. Instalace by měla proběhnout do několika měsíců.

„Bezpečnost cestujících v MHD je pro nás prioritou. Věříme, že právě tímto krokem přispějeme k jejímu zvýšení. Že jsou kamery pro naše cestující důležité, ukazují i každoroční průzkumy, kdy 99 procent cestujících naši strategii vítá, více než 89 procent z nich kamery dokonce považuje za klíčový prvek bezpečnosti při cestování MHD, druhým je přítomnost asistentů přepravy,“ uvádí Michal Otava, ředitel nákupu a investic DPO a dodává: „Nové kamery nabídnou ještě kvalitnější obraz. Budou také připraveny pro případné budoucí propojení se systémem GENETEC. Ten je nyní používán u městských kamer například na zastávkách a umožňuje on-line náhled.“

„Chceme bezpečnější Ostravu, a proto tento krok vnímáme jako významný posun v pocitu bezpečí obyvatel ve veřejném prostoru. Záznamy z kamer ve vozidlech MHD již pomohly Policii ČR v řešení stovek případů. DPO eviduje jen za rok 2022 téměř 900 žádostí policistů o kamerové záznamy. Každý rok navíc poptávka po těchto datech roste,“ uvádí Jan Dohnal, primátor města Ostravy.

„Kamery mají automaticky od výroby instalována všechna nová vozidla DPO od roku 2018. Aktuálně má DPO ve svém vozovém parku téměř 570 vozů. Jsem rád, že strategie podniku má bezpečnost cestujících na prvním místě,“ doplňuje Břetislav Riger, náměstek primátora pro dopravu.

Asistenti a strážníci

Důkazem, že bezpečnost je pro DPO na prvním místě, jsou i mimořádné noční bezpečnostní akce asistentů přepravy a strážníků Městské policie Ostrava. Mimořádných nočních bezpečnostních akcí, kdy asistenti přepravy a strážníci vyrážejí do vozů a na zastávky MHD nad rámec běžných kontrol, proběhlo od začátku roku už šest. Tentokrát se dvanáct asistentů přepravy a šest strážníků zaměřilo na úsek mezi zastávkami Křižíkova a Karolina v centru města.

Asistenti přepravy zvyšují kvalitu přepravy cestujících, zejména přispívají k bezpečí a pořádku ve vozidlech, informují, pomáhají cestujícím, a to třeba i s nákupem jízdného. V DPO fungují šestým rokem.