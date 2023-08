/FOTO, VIDEO/ Téma kolem ruských válečných tanků v hračkářství Dráčik rozproudilo vášnivé debaty nejen na sociálních sítích. Někteří se k tématu vyjadřovali tak, že hračku s ruskou tematikou by klidně koupili, další zase hračkářství a takovéto hračky kritizovali. „Tak Dráčik je proruskou nákloností už známý dlouho,“ komentovali lidé článek o hračkářství na Facebooku. Na případu slovenské společnosti Dráčik je vidět, že provokace se v reklamní kampani některým podnikatelům opravdu vyplácí.

Hračkářství Dráčik v Ostravě, 31. července 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

Ruská propaganda a výroky proti LGBT+ komunitě. Na e-shopu slovenského hračkářství Dráčik, které má desítky svých poboček po celém Česku a tři jsou také v Ostravě, se to výroky s politickou nebo náboženskou tematikou jen hemží. Hračkářství má nyní v nabídce i plastikové modely ruských válečných strojů, jako například tank T-90 nebo experimentální letoun SU-47 BERKUT.

Od startu války na Ukrajině se mnoho světových značek rozhodlo svůj prodej na ruském trhu ukončit. Zároveň některé firmy vyřadily jakékoli produkty od ruských dodavatelů. To se ale netýká prodejen s hračkami Dráčik. Vedle panenek, stavebnic či bublifuků zde najdeme i pár modelů ruských válečných tanků nebo letadel.

Běžné hračkářství s produkty určenými od těch nejmenších po nejstarší děti tak nabízí i modely vhodné pro milovníky ruských válečných strojů. V regálech mohou zákazníci najít i ty od ruského výrobce Zvezda. Mezi modely je například i tank T-90, jehož novější varianty jsou jedny z nejmodernějších zbraní, které ruská armáda na území Ukrajiny používá.

Samotné téma budí vášnivé debaty, do kterých se na sociální síti Facebook zapojili odpůrci i příznivci prodeje ruských modelů válečných strojů. „Já osobně bych si model tanku klidně pořídil,“ napsal jeden z uživatelů sociální sítě. Někteří však byli proti: „Ruský tank bych si nekoupil,“ nebo „NIKDY!!!,“ napsali další uživatelé.

Z e-shopu propaganda

Bratislavský podnikatel a majitel firmy Dráčik Dušan Víglaský se však na adresu Ruska a válce na Ukrajině vyjadřuje od počátku války často. Své názory píše v rámci článků přímo na webové stránky hračkářství. K jeho kontroverzním výrokům patří vysmívání se lidem z komunity LGBT+, veřejně podporuje ruskou invazi na Ukrajinu a v době pandemie covidu-19 se vyjadřoval i proti očkování.

V Česku začala kvůli tomu Víglaského během loňského podzimu vyšetřovat i policie. „Tam už nejdu,“ nebo „Zavřít ho, až zčerná,“ psali rozzuření zákazníci na sociálních sítích. Ačkoliv se proti výrokům na stránkách Dráčiku ohradily například i společnosti Lego nebo Albi, na zisku firmy se to neodrazilo. Tržby v Česku i na Slovensku se šplhají do miliard.

Komentář redaktora Františka Kuby k tématu:

František Kuba.Zdroj: Archiv Deníku

Tančík a Dráčik



„Koupili byste dítěti ruský model tanku? Hračkářství Dráčik v Ostravě ho nabízí,“ ptá se Deník svých čtenářů. Konkrétně se jedná o tank T-90, který je v současnosti hlavní bojový prostředek ruské armády. Byl nasazený při ruské invazi na Ukrajinu, ale také v Dagestánu nebo v Sýrii. Patří vzhledem k právě probíhající válce model takového tanku do rukou českým dětem? Odpověď není snadná.



Kluci si odjakživa hráli na vojáky. Je to přirozené, tak proč juniora nepovzbudit v jeho zájmech didakticky pojatou hračkou? Ve světě videoher stačí pár kliků, a každý si může nakonfigurovat libovolný tank pro své střílečky nebo strategie. Můžeme fenomén dětských tanků sledovat pohledem technika, sběratele, modeláře nebo propagandisty. Problematický není ruský původ tanku, ani jeho prodej dětem, ale jeho symbolika. Tanky T-90 jsou nedílnou součástí Putinovy militaristické propagandy. Tentýž obrázek tanku vyzní úplně jinak v kontextu vojenského muzea a jinak na tričku extrémisty s nebezpečným světonázorem.



Hračkářství Dráčik nabízí svým zákazníkům nejen tančíky, ale také názory. Příspěvky na webových stránkách hračkářství Dráčik kromě nabídky zboží pro děti dlouhodobě obsahuje také nenávistné komentáře na adresu LGBT+ komunity, proruské názory a dezinformace o covidu. Podle závěrů Policie ČR se v tomto případě nejednalo o trestný čin.



Majitel hračkářství Dušan Víglaský zákazníkům již dříve doporučil, ať jdou jinam, když se jim v obchodě něco nelíbí. „Doporučujeme ctěným zákazníkům, aby navštěvovali jen ty stránky, zboží a texty, které v nich nevyvolávají nepříjemné pocity. Přesně tak, jak to dělají malé děti. Pokud má dítě zájem jen o panenku, nebude si přeci prohlížet autíčka, a naopak,“ vzkázal na svém webu.



Slušné firmy už spontánně vyřadily ze svého sortimentu nejen propagandu, ale jakékoli produkty ruských dodavatelů. Je to věc dobrého vkusu, nikoliv legislativních příkazů a zákazů. V případě nákupu v jakémkoliv hračkářství nerozhoduje vkus dětí, ale především zodpovědnost rodičů.