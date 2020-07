Korona v Ostravě, Ostrava-Jih uzavřela školku, zákaz návštěv oznámila i FN

U jednoho zaměstnance MŠ Mozartova v Ostravě-Zábřehu byla potvrzeno onemocnění covid-19. Vedení radnice proto ve čtvrtek 2. července 2020 rozhodlo o přerušení provozu této mateřské školky, a to do odvolání. Sdělila to mluvčí obvodu Ostrava-Jih Gabriela Gödelová.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pavel Netolička