Mluví se zejména o nutnosti zakrývat si venku ústa a nosy, abychom se chránili navzájem.

Ke kampani podporující nošení roušek se připojila řada našich i zahraničních celebrit, které na sociálních sítích vyvěsily svá prohlášené a různé klipy. Lidé v Moravskoslezském kraji zvolili jinou, „razovitou“ cestu. Potvrzují to příklady z Ostravy, Hlučína a Kozmic, určitě by se ale našly i v dalších městech.

V Hlučíně se u nejfrekventovanější silnice stejně jako v minulých letech objevil před Velikonocemi obří slámový zajíc. Tentokrát ale vypadá jinak. Na sobě má roušku.

„Chceme, aby si lidé uvědomili, že rouška je nutností. Zároveň je to i cesta, jak nejmenším dětem vysvětlit, proč by měly mít roušky. Když uslyší, že i zajíček má roušku, vezmou to jako normální věc,“ dozvídáme se od ženy, která s kolegy zajíce vyzdobila.

NEBUĎ CYP

Jen o několik kilometrů dále, konkrétně v Kozmicích, na nezbytnost nosit roušky upozorňují oblepené stromy, sloupy a zastávky. Například na zastávce vítá cestující nápis NEBUĎ CYP VEM SI ROUŠKU, v okolí se objevila i řada vtipných obrázků a výzev. Dokonce i znak obce překryla rouška.

Netradiční formu propagace nošení roušek zvolil také ostravský dopravní podnik (DPO). Ten před nedávnem nechal na maskách svých nových tramvají Stadler nOVA namalovat rozesmátá ústa. Ta jsou nyní zahalena rouškou. „O umístění roušek na tramvaje Stadler nOVA rozhodlo vedení DPO v rámci krizového štábu na podporu prevence proti šíření koronaviru,“ uvedla mluvčí DPO Karolína Rycková.