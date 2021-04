V podstatě jen několik hodin před zahájením plánovaného jednání přišla zpráva od jednoho z obžalovaných, u něhož se objevilo podezření na covid. V soudní místnosti se nakonec sešli pouze právní zástupci a žalobce, a to kvůli dohodnutí dalšího termínu. Proces bude pokračovat až v červnu a červenci. S přestávkami by měl probíhat osm dní.

Původně stanulo před soudem sedmnáct příznivců Baníku. Podle žaloby v říjnu 2018 po několikatýdenní přípravě vlákali v obci Březí na Opavsku do rafinované léčky opavské příznivce vracející se v autě z utkání svého týmu v Brně. Předstírali defekt na vozidle. Když Opavané zastavili, z dalších ukrytých vozů vyskákali maskovaní násilníci. Příznivcům Opavy vzali šály a vlajku. Útočníkům hrozilo pět až dvanáct let žaláře.

Šestnáct ze sedmnácti obžalovaných projevilo zájem uzavřít se státním zástupcem Vítem Legerským dohodu o vině a trestu. U dvanácti z nich se tak opravdu stalo. Vyvázli s tříletými podmíněnými tresty s odkladem na pětiletou zkušební lhůtu. Dostali také zákazy vstupu na stadiony od pěti do deseti let a peněžité tresty v rozmezí od 45 000 do 109 500 korun. U čtyř dalších Legerský na dohodu nepřistoupil. „Vše ztroskotalo na jejich trestní minulosti. Mohli bychom se bavit pouze o výši nepodmíněného trestu, což odmítli,“ řekl Deníku Legerský. Poslední z baníkovců jednat vůbec nechtěl.

U dvanácti obžalovaných soud dohodu o vině a trestu přijal. Se zbylými pěti fanoušky proběhne klasické hlavní líčení. Začít mělo již počátkem ledna, kvůli výše zmíněným problémům však bylo několikrát zrušeno.