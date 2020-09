Pozvání k debatě přijali stávající hejtman Ivo Vondrák (ANO 2011), Jakub Unucka (ODS+TOP09), Lukáš Curylo (KDU-ČSL), Zuzana Klusová (Piráti), Josef Babka (KSČM) a Petr Kajnar (ČSSD).

Lídři s redaktory Deníku debatovali o druhé vlně pandemie koronaviru, o zdravotnictví v širším slova smyslu a také o zavírání dolů OKD a průmyslových zónách. Konkrétně redaktor Deníku Petr Jiříček s lídry politických stran a hnutí diskutoval o připravenosti kraje na přicházející druhou vlnu nákazy Covid-19.

SE STRAŠÁKEM V ZÁDECH

Jedním z nechtěných, avšak ústředních témat před nadcházejícími krajskými volbami se stalo vypořádání se s následky koronaviru a vůbec režírování kraje se strašákem jménem Covid-19 v zádech. Političtí lídři, koaliční i opoziční, se shodli na tom, že kraj je na přicházející druhou vlnu připraven nejlépe, jak je to jen možné. Avšak…

Hejtman Ivo Vondrák se u tématu připravenosti kraje na podzimní vlnu koronaviru zmínil o dostatečných kapacitách lůžek v nemocnicích i o možnosti získat jich obratem dalších 350.

„Kdyby nastal nejčernější scénář, což se snad nestane, vybudujeme v Gongu v Dolních Vítkovicích polní nemocnici. Pro takový případ už máme nakoupené kyslíkové lahve,“ uvedl Vondrák s tím, že nyní je situace klidná a ze stávajících 186 lůžek jsou obsazená pouze tři.

KRAJ JAKO ALZA

Pochybnosti na debatě však byly vzneseny o kapacitách krajské hygienické stanice (KHS). Lídr KDU-ČSL Lukáš Curylo však odmítl scénář, že by se na podzim opakovala situace, k níž vinou překotných rozhodnutí KHS došlo v minulých měsících.

„Bylo by dobré vyprecizovat roli kraje tak, aby měl přímý vliv na krajskou hygienickou stanici a integrovaný záchranný systém. K takovému bezprecedentnímu činu by už nedošlo,“ uvedl lídr KDU-ČSL a třetí koaliční zástupce kraje na debatě Deníku Jakub Unucka (ODS+TOP 09) téma trochu odlehčil.

„Během března a dubna jsme na kraji fungovali jako Alza – šedesát úředníků distribuovalo ochranné pomůcky. Dnes máme zásobu ochranných pomůcek pro nemocnice a sociální sféru na čtyři měsíce dopředu,“ přiblížil lidem praktický údaj zástupce koaličního uskupení, podle něhož kraj spořil a i s pokleslými příjmy dokáže nadále fungovat, aniž by si musel brát provozní úvěr.

KRAJ BUDE KRVÁCET

Nové zastupitelstvo, pokud by v něm zásadnější roli hrála ČSSD, by jej však nejspíše vážně zvažovalo. „Kraj bude krvácet, protože spousta jeho příspěvkových organizací utrpěla a utrpí ztrátu, a bude se jim muset finančně pomoct. Bude se muset šetřit, obracet každá koruna a vzít si úvěr na investice je v takové situaci úplně v pořádku,“ uvedl lídr sociální demokracie Petr Kajnar, podle něhož je kraj „připraven, jak nejlépe může, ale pokud se naplní nejčernější scénáře, nemusí to stačit“.

Lídryně Pirátů Zuzana Klusová, ač slibuje, že to pánům ve volbách „nandá“, zůstala mezi muži dámou i svým projevem. „Poruším zlaté pravidlo politických diskusí, že konkurence se nechválí, a výjimečně bych s dovolením řekla, že kraj to zvládá podstatně lépe než vláda,“ řekla kulantně, což v odlehčené náladě donutilo k reakci Ivo Vondráka. „To je ale nic moc,“ smál se hejtman. „Paradoxně nám pomohl průšvih v OKD – pomohl nám posílit testovací kapacity,“ našla Klusová na největším koronaviruovém problému v kraji i něco dobrého.

ODBĚRY? ODPOLEDNE TAM „CHCÍPL PEJSEK“

Lídr KSČM a politický matador Josef Babka upozornil zejména na personální stránku věci. „Roušek, respirátorů a kyslíkových lahví je dostatek, ale obavy mám z toho, že pandemie může dosáhnout na lidi v první linii – lékaře a zdravotní sestry. Jejich ochraně proto musíme věnovat maximální pozornost,“ uvedl Babka, podle něhož by bylo divné, kdyby šest měsíců po vypuknutí nákazy kraj nebyl připraven.

Nelíbí se mu však provoz řady z třinácti odběrových míst v kraji. „Po 15. hodině tam jaksi ‚chcípl pejsek‘, a to z nich většina zavírá už kolem poledne. Testování je přitom zásadní záležitost, proto by bylo třeba provozní dobu upravit,“ navrhl do pléna.