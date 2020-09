Říká, že ji nemoc „dostala“ přes psychiku. „Já věděla, že jsem nemocná ještě před tím, než jsem šla testy. Prostě jsem to cítila,“ říká.

Co naopak necítila, byly běžné pachy a vůně kolem sebe. Prostě klasické příznaky onemocnění koronavirem. „Nejhorší na mém stavu ale byla únava a dýchání. Prostě zápal plic. Dodnes se z toho vzpamatovávám,“ říká žena, která sice neskončila v nemocnici, ale na nemocenské strávila šest týdnů.

Jak jsou na tom jinde? Na Krnovsku a na Rýmařovsku se potvrzené případy koronaviru zatím stále ještě pohybují v jednotkách, ale na Brutálsku se počet nakažených zvyšuje mnohem rychleji. Koncem týdne se už blížil ke třiceti. Alarmující je to zejména v přepočtu nově nakažených za týden na 100 tisíc obyvatel.

Pokud chtějí mít jistotu, jak na tom jsou, měli se objednat na testování do krnovské nebo bruntálské nemocnice. „Odběrové místo je ve Sdruženém zdravotnickém zařízení SZZ Krnov za novou lékárnou. Je dobře označeno. Děláme zde v pracovní dny testy metodou PCR, která je založena na stěru z dutin. Je určena všem, které k nám pošle hygiena nebo obvodní lékaři. Samozřejmě vyšetřujeme i samoplátce, ale ti se musí předem telefonicky ohlásit na čísle 703 450 217 a se dostavit v domluveném termínu na odběr,“ uvedl mluvčí krnovské nemocnice Jiří Krušina.

Radka Miloševská, tisková mluvčí Nemocnice AGEL Nový Jičín, pro Deník uvedla, že většina pacientů dostane termín k absolvování odběru do dvou dnů. „Výsledky pak zpracovává laboratoř, která je dodává zpravidla do čtyřiadvaceti hodin, nejpozději pak do osmačtyřiceti hodin.

Dva dny čekání

Odběry na PCR testy probíhají formou stěru z nosohltanu pomocí speciální štětičky. „Stěr samotný je velmi rychlý, trvá asi půl minutky a je spíše nepříjemný než bolestivý,“ doplnila Radka Miloševská s tím, že odběrové místo se v areálu novojičínské nemocnice nachází u pavilonu č. 5 u plicního oddělení. Ambulance má vlastní vchod, výtah i čekárnu. V provozu je vždy v pondělí, ve středu a v pátek. V době od 7 do 9 hodin je pro pacienty indikované z důvodu plánované hospitalizace, v době od 10 do 13 hodin pro pacienty, které odešle k vyšetření lékař nebo hygiena.

Jediné odběrové místo v opavském okrese funguje ve Slezské nemocnici v Opavě, během jednoho dne zde provedou průměrně kolem osmdesáti stěrů. Stan se nachází v areálu nemocnice, konkrétně zboku u tamního pavilonu S, tedy u infekčního oddělení. Příjezd k němu je znázorněn na ukazatelích. „Ve Slezské nemocnici provádíme testy u osob, které k nám odešle hygiena, ale také obvodní lékaři. Těch je od začátku testování převážná většina. Ale samozřejmě provádíme i testy u samoplátců. Cena za odběr činí 1756 korun,“ říká mluvčí Slezské nemocnice Jiří Krušina.

Redaktoři Deníku

K TÉMATU

Primář infekčního oddělení Slezské nemocnice Petr Kümpel:

Pandemie covidu nás jen tak neopustí

Zdroj: Deník / VLP ExternistaPrimář infekčního oddělení Slezské nemocnice a celostátně uznávaný odborník Petr Kümpel je se svým týmem připravený k přijímání pacientů s covidem.



Do jaké míry je Vaše oddělení na příjem pacientů s covidem připraveno?

Během celého léta jsme udrželi nemocnici bez pacientů s covidem a ojedinělé pacienty posílali k hospitalizaci do Havířova, ale vzhledem k dramatickému nárůstu je teď už budeme muset přijímat také, pokud bude jejich hospitalizace nutná. Po tlaku z jiných pracovišť budou umístěni na našem infekčním oddělení, kde dosud leželi „necovidoví“ pacienti hlavně se zápalem mozkových blan. Za dobré řešení to však nepovažuji. Myslím, že by měl být zachován celorepublikový trend soustředění pacientů na jednom pracovišti. A pokud bude zaplněno, využívat následně další vyčleněná pracoviště.



Jaký máte názor na stávající opatření?

Vítám je, protože absolutní rozvolnění nebylo šťastné. Rozporuplná vyjádření epidemiologů a politiků jednoznačně vnášely do vyhlašovaných opatření jen zmatek. Výsledkem je, že teď bude velmi těžké přesvědčit lidi o správnosti současného posledního rozhodnutí.



Jde podle Vás už o avizovanou druhou vlnu pandemie?

Druhou vlnu nepovažuji za vhodné označení. Pandemie tady je stále a nynější dramatické zvýšení počtu nemocných je jasným důsledkem zrušení i nejelementárnějších opatření, ale také nekázně našich lidí, spočívající v nedodržování těch doporučených. No, tak teď jsou už první jednoduchá opatření nařízena a dodržovat se snad budou.



Známý epidemiolog Roman Prymula uvedl na jaře názor, že epidemie skončí po „promoření“ populace, za který byl kritizován. Souhlasíte se mnou, že to zcestný nápad nebyl?

Logiku to nepostrádá, souhlasím, ale vidím ještě další dvě možné cesty. První je počkat s maximálním opatřením na vakcínu a druhá spočívá v naději v postupnou ztrátu síly a nebezpečnosti viru. Zatím je stále ještě nebezpečný – smrtnost i při střízlivých odhadech je šest až desetkrát vyšší než při infekci běžným virem chřipky. A tady musím zopakovat naléhavou výzvu. Lidé s chřipkovými příznaky mají kontaktovat své obvodní lékaře pouze telefonicky a neohrožovat v čekárnách další pacienty.



Jitka Hrušková

Účinná vakcína určitě šíření viru zastaví,

říká primář Infekčního oddělení Nemocnice s poliklinikou Havířov Ivo Mifek



Zdroj: Deník / Tomáš JanuszekPřed pár lety modernizovaný infekční pavilon, kde mají speciální techniku na izolaci pacientů s vysoce infekčními chorobami jako je např. SARS, prasečí chřipkou nebo COVID-19, prošel letos díky pandemii zatěžkávací zkouškou. Od března se tam léčilo s koronavirem 12 pacientů. Primář infekčního oddělení Ivo Mifek říká, že podzim nebude jednoduchý a že situace s nákazou COVID-19 se téměř jistě nezklidní.

Jak se díváte perspektivně na vývoj nákazy koronavirem? Myslíte si, že se situace s příchodem podzimu a zimy zklidní nebo naopak?

Nezklidní. S příchodem podzimu a zimy přibude k nákaze COVID-19 ještě chřipka A+B, případně další podobná virová onemocnění.

Jste spokojen s tím, jak u vás v nemocnici probíhá testování?

Systém testování je z mého pohledu v naší nemocnici vyhovující.

Kolik pacientů s Covidem-19 jste od března ve vaší nemocnici hospitalizovali a kolik jich je tam nyní? Máte pro ty závažné případy dostatek léků, antivirotik jako je Remdesivir, aj.

Od března 2020 jsme v havířovské nemocnici hospitalizovali cca 120 pacientů s COVID-19. V současné době je na infekčním oddělení hospitalizováno šest pacientů s tímto onemocněním. Jedná se o lehčí až středně závažné formy, pro které máme prozatím dostatek vhodných léků.

Myslíte si, že vakcína na covid-19, která je fázi klinického testování, pomůže zastavit šíření viru v extrémní míře? Je to podle Vás „lék“ proti dalším případným epidemiím tohoto typu?

Vakcína proti novému typu koronaviru, pokud bude účinná, určitě šíření viru v masivním měřítku zastaví.

Tomáš Januszek

ANKETA

Víte, kde se můžete v blízkosti vašeho domova nechat testovat na covid-19?

Věra Jančová, 17, Zlín:

Nevím, kde přesně v našem městě, protože je dost malé. Ale vím, že můžu zajet na testy do Kroměříže. Zatím jsem nad tím nepřemýšlela, ale určitě je testování užitečné. Můžu tím přece ochránit ostatní (usmívá se).



Hana Sínová, 64, Ostrava:

Nevím a zatím jsem nad tím ani nepřemýšlela, protože nebylo třeba. Ale kdybych měla podezření, tak bych samozřejmě šla.



Jarmila Prachařová, 80, Ostrava:

Ne, nemám důvod. Ale určitě to má smysl, když jsou u toho povolané osoby.



Josef Toman, 64, Rychvald:

Musel bych přijet do Ostravy nebo Karviné, já jsem totiž z Rychvaldu a tam žádnou testovací stanici nemáme. Každopádně myslím, že ty výsledky nejsou moc spolehlivé, protože když u někoho ta nemoc teprve začíná, nemusí ji při testech hned objevit.



Libor Samohyl, 63, Ostrava:

Ve fakultce v Porubě nebo na Fifejdách. Jednou jsem zvažoval, že bych se nechal otestovat, ale nakonec jsem nešel. Vadilo mi, že se muselo čekat zhruba dvě hodiny. Když je člověk nachlazený a s teplotou, tak nechce čekat takovou dobu. Ale výsledkům bych určitě věřil.



Světlana Nedvědová, Kateřina Milotová