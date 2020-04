ON-LINE situaci v ČR a ve světě SLEDUJTE S NÁMI ZDE

Vláda v předchozích dnech představila harmonogram postupného uvolňování opatření proti koronaviru. V souvislosti s možným zmírněním zákazu cestování se však objevují protichůdné informace, což je podle ministra vnitra Jana Hamáčka důvod, proč si lidé z vlády dělají legraci - VÍCE ZDE.

POČTY ZA MS KRAJ:

Počet nemocných za MS kraj podle Ministerstva zdravotnictví (k 17.4. 17:25): 782

Počet nakažených v MS kraji podle Krajské hygieny Ostrava (k 17.4. 19:00): 766

Ostrava: 301

Frýdek-Místek: 170

Karviná: 110

Opava: 113

Nový Jičín: 48

Bruntál: 24

Počet uzdravených: 115

Počet mrtvých: 17



*Zdroj: Údaje vychází z MZ ČR a KHS Ostrava



**Proč se údaje ministerstva a hygieniků liší? „Krajská hygienická stanice eviduje všechny pacienty v našem kraji, zatímco ministerstvo zdravotnictví je vykazuje podle trvalého bydliště, byť v tomto kraji momentálně nejsou,“ uvedl již dříve hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.



Mapy s údaji pro MS kraj o počtu nakažených:

Mapa MZ, 17. dubna, 17.25 hodin.

Mapa KHS, 17. dubna, 19 hodin.

SOUHRN ZPRÁV Z MS KRAJE

(pátek 17. dubna)





Nakažený muž ohrožoval sousedy a plival na ně, zasáhla policie

První případ člověka s prokázaným onemocněním COVID-19, který vědomě ohrožoval své okolí, zaznamenali tento týden moravskoslezští policisté - VÍCE ZDE.



Fakultní nemocnice Ostrava odrazila kyberútok, případ šetří protimafiánský útvar

Fakultní nemocnice Ostrava odrazila v noci na pátek další kybernetický útok. „Cílem byl jeden z našich serverů. Podobné útoky správci naší sítě odrážejí často,“ řekla Deníku mluvčí zdravotnického zařízení Petra Petlachová - VÍCE ZDE.



Pomoc pro živnostníky v Ostravě: Odpuštění nájmu? Ne pro všechny!

Restaurace, kadeřnictví, malé obchody a další. Živnostníci v Ostravě – a všude jinde – zažívají hrozivé týdny, a proto jim obvodní radnice i soukromí majitelé pomáhají od obvyklých nákladů. Avšak ne všichni - VÍCE ZDE.



Zranění pod Lysou a úmrtí na Girové, záchranáři zasahovali v Beskydech

Šestapadesátiletý turista ve čtvrtek v podvečer upadl pod vrcholem Lysé hory tak nešťastně, že si zlomil nohu a letěl pro něj vrtulník z Ostravy. Záchranářský vrtulník a horská služba zasahovali ve čtvrtek v Beskydech dvakrát, muže v bezvědomí nalezl po šesté hodině ráno kondiční běžec na vrcholu Girová - VÍCE ZDE.



Reportáž z první linie, jak vypadá den na odběrovém místě v Třinci

Páteční den byl pro mou osobu tak trochu odlišný. Kostýmek jsem vyměnila za blankytně modrý ochranný plášť a lodičky vystřídala ochranná obuv. Pro přiblížení práce v první linii, jsem se přihlásila k dobrovolníkům do odběrového místa Nemocnice Třinec, kde se testuje koronavirová infekce Covid-19 - VÍCE ZDE.



Lídr krajské ČSSD Petr Kajnar o koronaviru pro Deník: Je snadné hledat chyby

Na podzim bude Petr Kajnar, bývalý primátor Ostravy, ve volbách usilovat o křeslo moravskoslezského hejtmana. Jak podle něj tyto úřady, ale i celá česká vláda zvládají současnou situaci v době koronavirové pandemie - VÍCE ZDE.

Báň odhalila dávnou minulost. Opravy kostela ve Starém Městě virus nezastavil

Celkovou opravu filiálního kostela Neposkvrněného početí Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálu nezastavila ani současná pandemie způsobená koronavirem. Na pořadu dne je nyní nahrazení staré věže novou. Byla už natolik poškozená, že ji nelze opravit - VÍCE ZDE.



Muž na nádraží v Novém Jičíně vyhrožoval pobodáním injekční stříkačkou

Dramatické loupežné přepadení prošetřují policisté v Novém Jičíně - VÍCE ZDE.









EXKLUZIVNÍ ANKETA DENÍKU: Jak starostové v kraji bojují s koronavirem?



Deník oslovil v unikátním regionálním projektu primátory a starosty v celém Moravskoslezském kraji, aby se vyjádřili k současné koronavirové pandemii. „Každý občan z médií zhruba ví, jaká je aktuální situace ve velkých městech. Právě tato anketa ale přináší ucelený pohled i do malých vesnic v regionu,“ říká šéfredaktor Moravskoslezského deníku Aleš Uher. Deník zajímalo nejen to, jak náročné byly první dny po propuknutí pandemie, jak se semkli lidé, ale i to, jak zatím hodnotí práci Vlády ČR a Moravskoslezského kraje.



