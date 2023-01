Před soud je dostala zejména výpověď korunní svědkyně a jejich bývalé kolegyně Gabriely Lhoťanové (51 let). Ta v pátek v rámci odročeného hlavního líčení popisovala, co se dělo za zdmi Slunečnice. Ještě před vstupem do jednací síně Deníku řekla, čím vším si musela projít, a co stále zažívá.

Nadávky, urážky, ponižování. To vše se prý dělo v ostravském domově pro seniory

„Dostávala jsem anonymní dopisy. V nich mi pisatelé nadávali, že jsem svině, práskač, bonzák. Jednou vedle mě na ulici zastavilo větší auto, jeep. Řidič se mě zeptal, zda jsem paní Lhoťanová. Když jsem mu to potvrdila, řekl mi, abych si dávala pozor, že by mě mohlo přejet auto,“ uvedla Gabriela Lhoťanová. Jak dodala, i přes všechny negativní zkušenosti a reakce by se zachovala stejně. „Nesnáším, když se ubližuje lidem, když se k nim někdo chová nespravedlivě, ponižuje je a podobně. Tohle prostě nesnesu. Musela jsem to udělat,“ uvedla.

Anonymy jí domů chodily zejména poté, kdy vypovídala na policii. Problémy měla i v novém zaměstnání. „Ublížilo mi to i v novém zaměstnání,“ dodala. Co se týká výše zmíněné výhrůžky řidiče jeepu, ty ji opravdu vyděsily. „Bylo to nepříjemné,“ řekla.

Kauza údajného týrání seniorů v Ostravě: Takto to viděl ředitel Slunečnice

Gabriela Lhoťanová vypovídala již vloni v prosinci. V pátek ve své výpovědi týkající se dalších konkrétních klientů pokračovala. Jak uvedla, ošetřovatelky byly k seniorům neochotné, křičely na ně. Když je na to upozornila, reagovaly útočně. „Jedna mě poslala do pi.., druhá mi řekla, abych se do toho nepletla,“ uvedla Gabriela Lhoťanová, která vzpomínala na seniorku, jež se v podobných stresových situacích rozplakala. Například, když po ní ošetřovatelka křičela. „Bylo slyšet, jak řve. Přišla za ní ráno s řevem, že tam má smrad, shodila jí ustlanou deku. Dělalo jí to radost. Napomínala ji, aby si pohnula a podobně. Klientka byla ve stresu,“ dodala Gabriela Lhoťanová.

Hygiena

Při své dřívější výpovědi zmínila i další nevhodné chování. Jako příklad uvedla provádění hygieny probíhající při otevřených dveřích. „Byly hnusné. Vy toho člověka obnažíte a manipulujete s ním. Musíte mít k němu ohled. A ony to dělaly při otevřených dveřích. Chovaly se k nim hnusně,“ řekla na adresu kolegyň Gabriela Lhoťanová. Pečovatelky prý klientům během mytí nadávaly. „Byly klientky, které měly průjem a nemohly za to. Nadávaly jim, že jsou prasata a hovada, bylo to nechutné,“ řekla.

Žaloba

K údajnému týrání seniorů v ostravském Domově Slunečnice mělo docházet od května 2017 do května 2019. Některým seniorkám bylo i více než devadesát let.

„Zle s nimi nakládaly tak, že se k nim chovaly agresivně a nepřátelsky. Oslovovaly je těmi nejhrubšími výrazy, křičely na ně, tykaly jim. Při provádění osobní hygieny jim vytýkaly, že smrdí, že je musí přebalovat. Přitom s nimi bezdůvodně a hrubě manipulovaly. Zcela svévolně a bezdůvodně je nutily k rychlé konzumaci jídla,“ uvedla mimo jiné státní zástupkyně.

Soud řeší údajné týrání v ostravském domově, z obžaloby běhá mráz po zádech

Ošetřovatelkám v případě odsouzení hrozí až pět let vězení. Obě vinu důrazně odmítají. Za vším podle nich stojí někdejší kolegyně a korunní svědkyně kauzy Gabriela Lhoťanová, které se znelíbily, když kritizovaly její snahu o změnu systému práce. Prý jim vyhrožovala pomstou.