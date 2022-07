Zaostřeno na Kuňkaliště Proskovice

Kuňkaliště Proskovice.Zdroj: Se souhlasem provozovatele

V minulém roce zavedli na Kuňkališti novinku – permanentku s neomezeným počtem vstupů, která až do letošního května stála tisíc korun, nyní je k dostání za 1200 korun, ale je jich omezený počet. V ceně je navíc i vstup pro jedno dítě! „Když jsem to počítal loni, pokud by k nám někdo přišel každý den, jeden vstup by ho vyšel asi na 15 korun,“ říká Michael Ďuriš, provozovatel koupaliště s rozměry 31 na 15 metrů.

TOP 10 turistických cílů Moravy a Slezska: skokanem roku se stal hrad

Kvůli zdražování na okolních koupalištích letos zažívá doslova žně, v areálu vídá spoustu nových tváří. A to i díky bohatému bufetu, který návštěvníci překřtili na „Imperial“ s odkazem na stejnojmenný ostravský hotel. „V nabídce máme asi čtyřicet druhů jídla, od zelňačky, čočkové či fazolové polévky přes nakládaný hermelín, vepřové koleno ideálně pro čtyři lidi až po grilovanou makrelu a další klasiku,“ říká Ďuriš.

Sezonu Kuňkaliště zahájilo 15. května a otevřené bude nejméně do konce prázdnin. Otevřeno je denně od 10 do 19 hodin, poté je možné ještě několik hodin posedět. Přes týden cyklisté a lidé mířící za občerstvením vstupné neplatí, o víkendu to nelze uhlídat.

Vstupné: 90,- dospělí, 60,- děti od 2 let (nezdražovali)

Točený Ostravar: 45,-/0,5l

Kofola: 30,-/0,5l

Hranolky: 40,-

Párek s pečivem: 40,-

Klobásy: 80,- (300gramová 100,-)

Langoš: 90,-