/FOTOGALERIE/ V kouzelnou vánoční vilu s magickou atmosférou se proměnila vila Hanse Ulricha na Sokolské třídě v Ostravě. Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava (CKV) připravilo ve spolupráci s muzeem v Krakově výstavu unikátních Krakovských jesliček a další vánoční program. Celá vánoční expozice bude k vidění do 30. prosince.

Výstava krakovských šopek ve vile Hanse Ulricha v Ostravě, 13. prosince 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

„Vilu Hanse Ulricha znají Ostravané například jako Parník. Celá vila je kulturní památkou a právě v ní teď máme kouzelnou vánoční výstavu. Jsou to tyto nádherné Krakovské jesličky, kterým se říká šopky. Šopka byla původně Ježíškovo narození a kolem jsou věže překrásného Krakova, který byl dlouho sídelním městem polských králů. Jesličky nám zapůjčilo přímo Krakovské muzeum, které má v depozitářích všechny výherce krakovské soutěže,“ uvedla Marcela Mrózková Heříková, ředitelka CKV.

VIDEO: V Ostravě se už brzy rozzáří světelný park a oživí příběhy verneovek

Krakovské betlémářství jako fenomén nehmotného dědictví bylo v roce 2014 zapsáno na Národní seznam nehmotného kulturního dědictví a v roce 2018 na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.

Ve vile Hanse Ulricha najdou v prosinci návštěvníci kromě výstavy i vánoční kavárnu s čokoládou, svařeným vínem, dezerty, dětským punčem i dárkový obchůdek. Připraveny jsou ukázky tradičních adventních a štědrovečerních zvyků, dílny pro děti i dospělé i tematické animační programy pro školy a větší skupiny. Kromě výstavy je zde i díky česko-polskému spojení k dispozici i Jantarová stezka, který oba státy historicky propojovala.

FOTO: Vánoce v Ostravě: hrad ožil adventem, betlémy jsou k vidění do ledna

„Návštěvníci si mohou poslechnout povídání o staročeských i polských vánočních tradicích, dozví se třeba o tajemném krakovském Lajkonikovi, který nosí štěstí. Ve vile mohou tvořit jantarové šperky nebo dárkové předměty, které si z lektorského programu odnesou domů. Máme připraveny také pracovní listy s kvízy a tajenkami i výtvarné úkoly pro různé věkové kategorie dětí i dospělých,“ říká Dominik Beneš, dramaturg CKV.

Vila Hanse Ulricha bude pro návštěvníky otevřena v pátky od 15 do 19 hodin, v soboty a neděle od 10 do 19 hodin. Na Štědrý den a po oba vánoční svátky bude zavřeno. Od 27. do 31. prosince pak bude otevřeno od 10 do 19 hodin. Vstupné činí 50 korun.