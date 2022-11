Jde o dílo uměleckého kováře Davida Sekuly, mimo jiné také autora hojně navštěvované Křížové cesty v Bělském lese, který jej vytvořil v návaznosti na osobní smutnou zkušenost a k vyjádření pocitu všech, které opustil někdo blízký. Znázorňuje dvě srdce - jedno, co odešlo a jedno, co zůstalo zde, přesto navěky spojeny láskou.

Dušičky v Ostravě: Všechny hřbitovy svíčky nerozzářily, jeden zůstává potemnělý

Srdce se nachází v centru odpočinkové zóny v blízkosti pěší procházkové trasy podél ulice Plzeňská mezi Dakotou a Lesní školou v Bělském lese.

„Dnes ráno, v den Památky zesnulých, jsme rozsvítili svíčky ve všech 47 svíčnících jako vzpomínku na ty, kteří nás opustili a navždy nám budou chybět. V dnešním uspěchaném světě je to možná impulz se na chvíli zastavit a uvědomit si, že to nejcennější, co si s našimi blízkými můžeme vzájemně dát, je společný čas. Dokud to ještě jde,“ řekla místostarostka Markéta Langrová, která letos srdce vzpomínek rozsvítila.