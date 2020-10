V podstatě až pět politických subjektů bude mít co říct do rozhodování o budoucnosti Moravskoslezského kraje. Stávající koalice ve složení ANO 2011, ODS a KDU-ČSL se rozrostla o sociální demokraty, ve volbách druhá ODS má navíc podporu TOP 09, která občanským demokratům přinesla podle lídryně Moniky Klapkové dobrých šest procent hlasů.

Dohodu svým podpisem na koaliční smlouvě stvrdili lídři stran v úterý odpoledne na krajském úřadě za přísných bezpečnostních a hygienických opatření vyvolaných nouzovým stavem.

K žádným spekulacím na poslední chvíli nedošlo, a tak byly podpisy jen pouhou formalitou toho, co si pánové předem ujednali ústně a co následně schválily jejich stranické orgány.

Vítězné hnutí ANO, které získalo přes 30 procent všech hlasů, si podrží post hejtmana, kterým po ustavujícím zastupitelstvu bude nadále Ivo Vondrák, hnutí navíc bude mít v jedenáctičlenné řadě další čtyři náměstky (pro finance a investice, regionální rozvoj a zemědělství, zdravotnictví a nově také dopravu).

Dva náměstky (pro energetiku a životní prostředí a pro průmysl a chytrý region) a radního (pro školství a tělovýchovu) získala ODS, dva náměstky (pro kulturu a památkovou péči a pro sociální oblast) také KDU-ČSL. Čtvrtý do party, tedy ČSSD, s povděkem bere post radního pro územní plánování pro lídra Petra Kajnara - VÍCE ZDE.

O přesném personálním obsazení jednotlivých resortů není vyjma samotných lídrů stran stále jasno. Alespoň ne veřejně. „Doba, která je před námi, bude náročná. I to je důvod nově vznikající čtyřkoalice,“ zopakoval Ivo Vondrák. Kdy si před zastupiteli opět pověsí na krk hejtmanský řetěz, ještě není známo, mělo by to ale být co nejdříve, aby radní mohli reagovat na situaci kolem koronaviru a nouzového stavu.

Piráti, kteří v letošních volbách v MS kraji získali téměř 12 procent hlasů, zůstali v opozici. V zastupitelstvu ale chtějí "čeřit vodu", avšak konstruktivně a se vší vážností, nechali se slyšet již několik hodin po sečtení volebních výsledků - VÍCE ZDE. Přesto byla lídryně strany Zuzana Klusová povolebním jednáním koaličních stran překvapena.



“Musím říct, že rychlost a způsob povolebních jednání mne překvapily. I když jsme měli třetí nejlepší výsledek v kraji, nikdo s námi oficiálně nevyjednával, jediné jednání iniciovalo hnutí v ANO v momentě, kdy už byla budoucí koalice ‘upečena’. Je jasné, že karty byly předem rozdány a čekalo se jen na to, zda to získaná procenta dovolí. My se těšíme na práci v opozici, já sama mohu ze zkušenosti z komunálu potvrdit, že se dá spoustu věcí ovlivnit i odsud,” komentuje vznikající “staronové” vedení kraje volební lídryně a budoucí krajská zastupitelka Zuzana Klusová.



Kromě spolupráce s ČSSD u Pirátů budí otazníky i plánované rozdělení některých gescí na krajském úřadě.



„Transformaci průmyslu a alokaci miliardových částek by měl dostat na starost právě sociální demokrat Petr Kajnar, člověk, který jako primátor nezvládl uhlídat stamiliony. Korupční kauza lobbisty Dědice z doby, kdy byl Kajnar ve vedení města, ještě ani nebyla soudně dořešena. Životní prostředí by pak mělo připadnout Zdence Němečkové Crkvenjaš (ODS), lékařce, která zřejmě specialistkou na tuto oblast nebude. Svědčí to o tom, jak vysokou důležitost těmto gescím vedení kraje přisuzuje,“ komentují povolební vývoj dále Piráti prostřednictvím své mluvčí Jany Ožanové.



“Naopak oceňujeme vstřícnost kraje v případě obsazení míst ve výborech a komisích. Vyhověli naší preferenci obsazení pozice předsedy výboru pro životní prostředí a já se této pozice ráda ujmu, protože právě oblast životního prostředí je pro nás prioritou,” dodává Zuzana Klusová.