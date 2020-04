Hejtman Ivo Vondrák už koncem minulého týdne novinářům řekl, že pro tyto účely vyčlenil nejen Bíloveckou nemocnici, ale také Lázně Darkov a Sanatorium Klimkovice.

Jasno má krizový štáb Moravskoslezského kraje o rozdělení seniorů. Pacienti se středně těžkým onemocněním budou v Bílovecké nemocnici, Lázně Darkov by se staraly o seniory s lehkým průběhem a seniory v karanténě, Klimkovice by pak byly vyhrazeny jen seniorům v karanténě.

Stávající pacienti z Bílovce budou přemístěni do nemocnice do nemocnice v Orlové a Karviné a část a také do Rehabilitačního ústavu Hrabyně, pracoviště Chuchelná.

Podle Vondráka je tento postup nutný, protože pokud se v domově vyskytne nákaza, jsou senioři v ohrožení života. Do vyhrazených prostor v lázních by kraj chtěl seniory v případě potřeby začít vozit již v tomto týdnu.

„Komplikovanější je to u nemocnice Bílovec, kde musíme nejprve ty prostory uvolnit. Pevně věříme, že se to podaří dříve než 17. dubna," uvedl Vondrák.