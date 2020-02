Dary za sto tisíc korun pro každou provincii by měly pomoci potlačit epidemii koronaviru.

„Nakoupíme roušky a další věci, je to to nejmenší, co pro ně můžeme udělat,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák s tím, že letecký speciál s materiálem odletí do Číny příští týden.

Žádost o pomoc z partnerských měst obdržel kraj koncem ledna.

„V této válce proti epidemii hraje důležitou roli čas. Počty nakažených rostou každý den. Včasná opatření mohou šíření viru zastavit a nemoc porazit,“ dodal hejtman.