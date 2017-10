Králem voleb v kraji je Ivo Vondrák. Nemám ambici být ministrem, řekl Deníku

/ROZHOVOR/ „Nemám ambici být ministrem. Ale v politice nikdy neříkej nikdy,“ konstatoval v povolebním rozhovoru pro Deník hejtman a nově i poslanec Ivo Vondrák (ANO).

Řečeno basketbalovou terminologií odjel kapitán týmu s celou první pětkou krajského mančaftu hnutí ANO v sobotu do hlavního města, aby v naší metropoli byli přímo u finále klání o křesla v poslanecké sněmovně.

Ivo Vondrák a spol. z něj vyšli jako vítězové. Babišovo hnutí volby výrazně ovládlo, hejtman a nyní i poslanec Vondrák pak dosáhl na jasnou výhru i v dříve levicovém Moravskoslezském kraji. Večer hned po sečtení hlasů poskytl Deníku rozhovor…

Výrazné vítězství 35,42 procent hlasů v Moravskoslezském kraji vám přináší deset poslanců. O pět více než jste měli. Jak hodnotíte tento výsledek bezprostředně po sečtení hlasů?

Jsem za něj moc rád! Byl to můj optimistický tip na výsledek, tajně jsem v něj doufal. Je na něm vidět vývoj, kterým jsme prošli, považuji to za zhodnocení politiky, kterou už rok děláme ve vedení Moravskoslezského kraje, a moc mě to těší, že nám tedy lidé dali tolik hlasů.

Loni jste s hnutím ANO vyhráli krajské volby (25,70 %), letos ty parlamentní. Který výsledek si více ceníte?

Vážil jsem si toho výsledku v krajských volbách, stejně jako si teď cením toho úspěchu ve volbách do poslanecké sněmovny. Když to takhle srovnám, tak celorepublikové volby mají asi větší význam, ale na druhé straně říkám, že krajské volby pro mě byly více srdcová záležitost.

Co vás na celkových výsledcích voleb v ČR nejvíce překvapilo?

Mě fascinuje, že jsme vyhráli snad ve všech okresech v zemi. Je to velký signál pro všechny další strany a hnutí, že by nám měli dát prostor domluvit koalici, aby byla respektována vůle voličů. Podle mě by se koaliční vyjednávání nemělo personifikovat na problém s jednou osobou. Vnímám jako velký problém, že se ostatní vymezují tím, že nechtějí spolupracovat s Andrejem Babišem. Tenhle přístup není systémový. Musí být vůle se domluvit.

Kompletní volební zpravodajství najdete v pondělním tištěném vydání Deníku.

Jak tedy vidíte možné koaliční vyjednávání – s kým by podle vás mělo ANO složit vládu?

Kdyby to bylo na mě, tak bych udělal model, jaký máme v Moravskoslezském kraji a který funguje výborně – tedy koalici ANO, ODS a KDU-ČSL. My jsme vždy za ten rok ve vedení kraje projednali vše v klidu. To je typ koalice, který by se mi líbil na celorepublikové úrovni. Jsem tedy zvědavý, jestli tyto strany na centrální úrovni změní rétoriku, protože zatím říkají, že s ANO do vlády nikdy nepůjdou. Tak uvidíme, jak to dopadne, možností je otevřených více.

Jak vnímáte propad sociálních demokratů také na severní Moravě, kde byla tato strana tradičně silná?

Pro mě to je velmi nečekané, čekal jsem, že budou v našem kraji druzí v pořadí. V rámci těchto voleb je propad ČSSD největší překvapení.

Co vás ještě na výsledcích překvapilo?

Úspěch SPD jsem očekával, bylo jasné, že je někteří lidé budou volit, přestože u nás nemáme problém s islámskými uprchlíky a navíc se tato otázka musí řešit v jejich zemích, ne až u nás. Spíše mě tedy překvapil poskok Pirátů směrem nahoru. Je vidět, že mladí lidé oceňují jejich aktivity proti systému a v éře internetu jsou pro tyto voliče atraktivní. Když to shrnu, tak z mého pohledu jsou věci, kde dokážeme s Piráty najít průnik, kdežto u SPD ho nevidím a ani mu nejsem nakloněn.

Jste teď hejtmanem a poslancem zároveň. Říkal jste už předem, že toto spojení chcete zvládat najednou. Platí to stále?

Ano, chci dělat obojí a část poslaneckého platu dám na charitu. Nechci jít do Prahy pro peníze, ale protože mě politika začala bavit. Mezi funkcemi hejtmana a poslance je synergie, naše krajské postavení může posílit tím, že dostaneme možnost řešit zákony v Praze. Například chceme řešit duální vzdělávání, ať se nezneužívají sociální dávky, nebo také hodláme hledat cestu k rozvoji dopravní infrastruktury, mimo jiné k dokončení prodloužené Rudné.

A co případná funkce ministra?

Já jsem tu ambici být ministrem neměl. Pořád mám vnitřní pocit, že si mám své odpravovat nejprve na kraji, až pak mohu začít pomýšlet někam dál. Ale politika je nepředvídatelná a platí v ní: nikdy neříkej nikdy. Ale teď se tím opravdu nezabývám, vždyť teprve začnou jednání o nové koalici.

Tak aspoň závěrem prozraďte, jak volební vítězství oslavíte?

Dám si s kolegy trochu červeného vína. Ale už jsem ve věku, kdy šetřím síly, takže to nevidím na žádnou pařbu do rána. (smích)