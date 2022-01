Výhodou oproti letní sezoně, kdy se na možnost vyfotit se na prosklené vyhlídce skywalk stojí i víc než půlhodinová fronta, je nyní absence davů, což o Pustevnách jako takových však rozhodně říct nedá. Otázka návštěvnosti je proto v zimě na Valašce živé téma.

„Jde o to, jestli je to počasím, protože v listopadu a prosinci zde bývá a také letos byla permanentně mlha, nebo to bude i do budoucna tím, že lidé kvůli energiím a všeobecnému zdražování budou více šetřit,“ zamýšlí se provozní Stezky Valašky Jarmila Mičkalová.

„Když je mlha, můžete tu lidi lákat jak chcete, ale marně…“ konstatuje provozní. V polovině ledna však nad Valaškou konečně vysvitlo také slunce a lidem se alespoň místy konečně naskytly vytoužené výhledy do okolí.

Na uměle vytvořeném nejvyšším vrcholu celé hřebenovky však nyní věří, že zimní návštěvníky přilákají i ledové sochy. „V předešlých letech nám tato výstavní akce vždy pomohla,“ říká Jarmila Mičkalová.

Na Valašce však nechtějí nechat nic náhodě a rozhodli se nabídnout lidem další lákadla, přestože mnozí návštěvníci se tam opakovaně vracejí.

Nové atrakce

Už v létě zde zprovoznili velké, třípatrové dětské hřiště s lezeckou stěnou, lanovým tubusem a obří, do prostoru zavěšenou sítí, které je však přes zimu mimo provoz, novinkou pro tento rok by pak měl být tobogán.

„Pokud všechno klapne, jak má, a schválí nám projekt, měl by se začít stavět už na jaře. Vznikne také zcela nový chodník, aby se z tobogánu lidé mohli vrátit zpět na Valašku a nebyl to jen jakýsi rychlovýchod,“ směje se provozní.

Dřevěný chodník by měl vzniknout nalevo od himalájského provazového chodníku, po jeho druhé straně by pak majitelé, pánové Káňa s Kořistkou, chtěli výhledově zprovoznit také zipline. Na zemi by pak současně s tobogánem měly vzniknout hobití chaloupky, v nichž by se děti i dospělí mohli těšit na různá zvířátka.