/PŘEHLED CEN/ Bude to víkend plný zábavy pro návštěvníky, ale také shonu a permanentní přípravy pokrmů a točení piva nebo kofoly pro stánkaře. Deník navštívil tradiční kravařskou zábavu, aby pro vás zmapoval ceny místního občerstvení. Více v článku a fotogalerii.

V Kravařích začal v pátek po poledni Kravařský odpust. Pro návštěvníky je připravena spousta atrakcí, ale také jídla a pití. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

V pátek po poledni začal vyhlášený Kravařský odpust, kam se sjíždějí lidé z celého Opavska i Ostravy. Během čtyř dnů (včetně pondělka) pojedou naplno kolotoče, autodrom, horské dráhy a stánkaři budou smažit, grilovat, servírovat, točit pivo, nealko i zmrzlinu.

Na co všechno se můžete v Kravařích o víkendu těšit? Kdo má rád kolotoče a další atrakce, určitě nebude zklamán. Páteční odpoledne bylo ještě poklidné, ale večer, až dorazí další návštěvníci a klesnou teploty, bude fajn a veselo.

Vše o kauze Malánky. Hlučín podle místních dopustil mezi domy tranzitní peklo

Aby návštěvníci netrpěli žízní, o to se postará obsluha několika stánků firmy Malý velký bar, kde je k dostání pivo, nealko (voda, kofola, fanta, coca cola, nestea), ale také lihoviny. U dalších stánků je možné ochutnat prosecco či limonády s několika příchutěmi.

A koho přepadne hlad, nemusí se ničeho bát, i kdyby si třeba zapomněl peníze. U mnoha stánků se dá platit kartou, mobilem či pomocí chytrých hodinek.

Při procházce areálem Mezivodky narazíte na několik stánků s kebabem, čínskými nudlemi a dalšími asijskými specialitami, fries, čili hranolkami z pravých brambor, v nabídce je také guláš, grilované maso, klobásy a další pochutiny. Nechybí ani langoše nebo brambora z pece.

Pomůžete s dopravní nehodou se zraněním v Bolaticích? Policie hledá svědky

A co by to byla za pouť bez zmrzliny, ledové tříště, bubble tea, cukrové vaty, donatů s polevou anebo perníkovými srdcí.

Kromě kolotočových atrakcí jsou připravena také hudební vystoupení. V pátek večer tak například účastníkům odpustu zahraje kapela Nagauč, starší generaci jistě potěší nedělní vystoupení Dua Kamélie a ty mladší zase pondělní koncert kapely Jelen.

Ceny jídla a pití na Kravařském odpustu

- pivo Radegast 10....................45 Kč

- pivo Radegast 12................... 50 Kč

- pivo Pilsner Urquell................ 65 Kč

- pivo Ostrava Mustang............ 45 Kč

- Kofola....................................40 Kč

- Fanta.................................... 40 Kč

- perlivá jemně voda.................35 Kč

- langoš........................ 100 – 120 Kč

- kebab.................. od 120 do 160 Kč

- pizza 1/6............................... 60 Kč

- cukrová vata......................... 50 Kč

- točená zmrzlina velká.............50 Kč

- točená zmrzlina malá..............40 Kč