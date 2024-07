Kapela Queens of the Stone Age zrušila své vystoupení na festivalu Colours of Ostrava, 9. července 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Festivalová sezona je v plném proudu a s ní přichází i očekávaný festival Colours of Ostrava, který proběhne od 17. července do 20. července v Dolní oblasti Vítkovice (DOV) v Ostravě. Kde vyměnit vstupenku za festivalovou pásku a na co se mohou návštěvníci těšit během zahajovacího dne?

Dolní oblast Vítkovice se opět proměňuje ve festivalové město uprostřed Ostravy. Brány do festivalu se zpřístupní prvním návštěvníkům už v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. Oficiální zahájení festivalu proběhne tradičně na Česká spořitelna stage v 17:15, po kterém hlavní pořadatele na pódiu vystřídá kapela D.Y.K., která je hlavním hudebním projektem českého zpěváka a herce Vojtěcha Dyka.

Hlavní hvězdou prvního dne Colours of Ostrava měla být původně kapela Queens of the Stone Age, která však svůj koncert zrušila ze zdravotních důvodů. Na hlavní stagi ji však ve 22:30 nahradí kytarista Tom Morello, který v rámci evropského turné připomene některé z velkých hitů devadesátých let, na kterých se podílel.

V posledních letech je jeho jméno spojováno například s hitem Gossip, na kterém se podílel společně se skupinou Måneskin nebo Let’s Let The Party Started a ve spojení s kapelou Bring Me The Horizon.

Kromě zahraničních kapel a interpretů vystoupí během prvního dne ve 20:30 na Fresh stagi i česká kapela Lake Malawi, která se na Colours ukáže již po několikáté. Indie-popová kapela zpívající v angličtině vznikla v roce 2013 po rozpadu kapely Charlie Straight a s písní Friend of a Friend reprezentovala Česko i na mezinárodní soutěži Eurovision Song Contest 2019, kde ve finále obsadila 11. místo.

Součástí festivalu je i největší živé multioborové fórum v Evropě s názvem Meltingpot, na kterém si mohou návštěvníci v 15:30 poslechnout spisovatele Irvine Welshe, který se bude věnovat například otázce: „Proč se nám zdá, že jsou současné světové krize a konflikty synchronizované?“

Na Luxor stagi v 15:00 si mohou návštěvníci vyslechnout povídání na téma „Mezi nebem a pacientem“, které budou rozebírat spisovatel Martin Moravec s lékařem Markem Dvořákem, jejichž společná kniha se stala bestsellerem.

Výměna vstupenky za festivalovou pásku

Pořadatelé každoročně avizuj, aby lidé před vstupem do areálu nenechávali výměnu vstupenek za festivalové pásky až na poslední chvíli a využili i možnost vyzvednutí identifikační pásky na ruku předem. Kromě festivalové brány v areálu Colours of Ostrava si tak mohou návštěvníci během středy vyměnit vstupenky za pásky na několika místech.

V Ostravě je tato možnost k dispozici naproti hlavnímu nádraží od 9 do 18 hodin a v Knihkupectví Luxor v obchodním centru Forum Nová Karolina v Jantarové ulici rovněž od 9 do 18 hodin. Výměna vstupenky za pásku je možná i v kempu Slezskoostravský hrad.

Návštěvníci cestující z Prahy si mohou festivalovou pásku vyzvednout v Knihkupectví Luxor od středy na hlavním nádraží ve Wilsonově ulici, a to od 9 do 15 hodin. Následně mohou po příjezdu na Hlavní nádraží Ostrava využít výše zmíněný infopoint naproti nádraží. Cestující z Brna mohou navštívit Knihkupectví Luxor NC Královo Pole v Cimburkově ulici ve středu od 9 do 15 hodin. Festivaloví nadšenci, kteří stále nemají zakoupenou vstupenku, si ji mohou koupit na místě za cenu 4590 korun na všechny čtyři dny.