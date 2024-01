Už dvě předpremiéry byly k vidění v Kině Luna v Ostravě-Zábřehu, brzy se dočkají i fanoušci na streamovacích platformách. V Krematoriu srší vtipem celá plejáda nejen ostravských herců, v čele s oporami Divadla Mír a samotným Jiřím Lábusem. Podívejte se v krátké ukázce, co seriál nabídne.

O čem je nový komediální seriál Divadla Mír Krematorium? | Video: Deník/Petr Jiříček (s využitím materiálu Divadla Mír)

Nový komediální seriál je bez nadsázky jedna velká jízda. Divákům přibližuje rodinu Záhorských, majitele rodinného krematoria, v němž se začnou dít nadpřirozené věci. Jednoho dne se jim doma na snídani začnou zjevovat zpopelnění klienti. Vše odstartuje smrt strýce Jiřího Lábuse, který v seriálu hraje sám sebe.

„Tato koncepce mě napadla už někdy v roce 2016. Dlouho jsem přemýšlel o tom, že by bylo skvělé, kdyby se humor nacházel tam, kam nepatří. Do míst jako pohřební ústav nebo právě krematorium,“ řekl Deníku režisér a scenárista Tomáš Svoboda. „Hledal jsem někoho, kdo si bude umět dělat srandu sám ze sebe a koho máme spojeného s naším dětstvím. Jirka Lábus splňuje obojí, navíc je to skvělý herec,“ pochvaluje si tvůrce seriálu, který se natáčel zhruba měsíc na jaře minulého roku.

Děj doslova prošpikovaný černým humorem je zasazen do Rychvaldu, natáčelo se však zejména v Manor House v Šilheřovicích a v krematoriu na Ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě. „Než se to celé spustilo, obrátila se na mě produkce a říká: ‚Potřebovali bychom natáčet v krematoriu, ty jsi ten zastupitel, můžeš zavolat řediteli?‘ Zavolal jsem náměstkyni primátora s žádostí a ona se mě ptá: ‚Ale nebude to krematorium zesměšněno, že?‘ Říkám jí: ‚Neboj, za to osobně ručím.‘ Pak jsem si otevřel scénář a říkám: ‚A jéje’,“ přiblížil vtipně zákulisí celého projektu herec Vladimír Polák, který si v Krematoriu střihl roli hygienika.

V Krematoriu podávají skvělé herecké výkony také Albert Čuba, Marie Anna Kupcová, Lada Bělášková, Robin Ferro, Kamila Janovičová, či Petr Panzenbergr. V hercích dosud rezonuje zejména příležitost zahrát si po boku legendárního Jiřího Lábuse (více zde). Krematorium bude mít ještě jednu předpremiéru v Kině Luna, a to v pondělí 22. ledna, poté bude k vidění od 25. ledna na videotéce MirPlay.cz a s reklamami na YouTube kanálu Divadla Mír. Podle ohlasů diváků z prvních dvou předpremiér je zaděláno na další veleúspěšný počin.