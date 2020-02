Podle policistů ale nejde o nic dramatického a není důvod k panice. Za posledních pět let se zločinnost snížila o přibližně čtyřicet procent, vloni došlo k jejímu zvýšení.

„Trend poklesu se zastavil,“ uvedl ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel, podle kterého je jasné, že zločinnost nemůže klesat donekonečna. Ochránci zákona řešili vloni 23 885 případů, což je o 420 více než v roce 2018. Přesto je loňská kriminalita druhá nejnižší od roku 1990.

„Není to jen zásluha policie, to bychom si příliš fandili. Je to i tak, že se daří ekonomice,“ konstatoval Kužel.

VRAŽDY

V loňském roce policisté v Moravskoslezském kraji řešili osmnáct vražd, všechny objasnili. Většinou šlo o osobní a partnerské neshody. Násilníci nejčastěji používali nože, následují údery různými předměty do hlavy. Vloni se i střílelo.

Nejzávažnější případ se stal v prosinci ve Fakultní nemocnici v Ostravě, kdy po řádění šíleného střelce Ctirada Vitáska v čekárně traumatologické ambulance zemřelo sedm osob a dva lidé utrpěli zranění.

Muž pálil z upravené výukové zbraně. Motivem byla zřejmě nespokojenost s přístupem lékařů k jeho problémům. Vitásek trpěl utkvělou představou, že má rakovinu. To sice lékařská vyšetření nepotvrdila, muž jim ale nevěřil.

Po delší době policisté vloni zaznamenali nájemnou vraždu, kterou se jim naštěstí podařilo zhatit. Smrt bývalého obchodního partnera (54 let) plánoval šestačtyřicetiletý muž z Moravskoslezského kraje.

K usmrcení si najal člověka s kriminální minulostí. Vše mělo vypadat, že podnikatele zabil zloděj přistižený při vloupání. Do hry ale vstoupili moravskoslezští kriminalisté.

„Získali jsme poznatek o muži, který měl plánovat vraždu svého bývalého obchodního partnera. Rozběhlo se naše šetření, přijali jsme potřebná opatření a začali jsme celou záležitost prověřovat. Informace se potvrdily,“ uvedl zástupce moravskoslezského policejního ředitele Radim Wita. Muž, který měl vraždu vykonat, obviněn nebyl.

UNIKAJÍ

Od roku 2010 bylo v kraji zaznamenáno 156 vražd. Neobjasněny zůstávají dvě.

Spravedlnosti zatím uniká pachatel, který v roce 2012 na haldě v Ostravě-Kunčicích připravil o život bezdomovce. Ohořelé tělo našel náhodný kolemjdoucí. Oběť někdo předtím zardousil. Neznámý je i vrah, jenž v roce 2015 v Nýdku ubodal muže.

KYBERKRIMINALITA

V Moravskoslezském kraji nyní slouží přibližně 4200 policistů. V současné době probíhá vnitřní personální audit. „Snažíme se optimalizovat činnosti,“ vysvětlil Kužel. Policisté se v rámci celé republiky zaměřují mimo jiné na posílení boje s kyberkriminalitou.

„Ty útoky jsou čím dál závažnější. Dějí se útoky na nemocnice, což může ohrozit lidské zdraví a životy, sledovali jsme útok v Moravskoslezském kraji na důlní společnost,“ uvedl Kužel a dodal:

„Tuto odbornost policie posiluje. Získáváme odborníky, ale je to komplikované. IT firmy je dokáží zaplatit. My to máme trochu složitější. Ale umíme na tom zapracovat a daří se nám to. Daří se nám k nám odborníky dostávat.“