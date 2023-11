Na co huť čeká? Dva týdny uběhly a vysoká pec v Liberty Ostrava stále nejede

Ne všichni partneři to ale vidí tak jednoduše. Společnost Tameh Czech, která je jedním z klíčových partnerů Liberty Ostrava, už čekat nechce. Huť Liberty Ostrava už proto podle informací Deníku musela u krajského soudu požádat o ochranu před tímto věřitelem. Informaci anonymně potvrdilo několik vysoce důvěryhodných zdrojů.

„Samozřejmě pokud by situace byla neúnosná, začali bychom to řešit soudní cestou. K zaplacení pohledávek dáváme firmě čas do konce listopadu. Jsme připraveni hájit svá práva,“ ujistil tehdy huť prostřednictvím Deníku jednatel AMO Mont Ostrava Boris Bindač.

Bude se tedy muset Liberty Ostrava bránit u soudu kvůli neplnění závazků před dalším věřitelem? „Nebudu na to v tento moment odpovídat,“ reagoval Boris Bindač na dotaz, zda firma podnikne další kroky v případě, že Liberty do jednoho dne své závazky neuhradí.

Tyto firmy nejsou zdaleka jediné. Zaplaceno podle informací Deníku nedostávají či přinejmenším donedávna nedostávaly také GTH Multicatering, která jí zajišťuje stravování, či Siemens.

„To, že dluží všude, je veřejné tajemství,“ komentuje stav náměstek primátora Ostravy pro životní prostředí Aleš Boháč. „Naposledy nás vedení huti ujišťovalo, že snahou je restrukturalizace podniku a, pokud to bude nutné, fungování bez prvovýroby,“ řekl Boháč.

Nová strategie Liberty Ostrava

Jaká je tedy nová výrobní strategie, na které v huti už řadu týdnů pracuje speciální tým vyslaný přímo majitelem Sandžívem Guptou? „Strategii jsme sdělili partnerům, ale například i hejtmanovi kraje v dopisech. Udělali jsme samozřejmě řadu opatření, mezi které patří omezení některých provozů: nejede vysoká pec, odstavili jsme koksárenskou baterii, nejede drátovna. Kdybychom toto neudělali a prodávali podhodnocené výrobky, dostali bychom se jen do větších problémů,“ okomentovala rozhodnutí vedení mluvčí Liberty Ostrava Kateřina Zajíčková.

Jak to bude dál s chodem vysoké pece, která měla být původně mimo provoz asi dva týdny, nyní je to však už pět a půl týdne? „Hodláme ji využívat ve chvíli, kdy se zvýší cena výrobků na trhu. Očekáváme, že vysokou pec uvedeme zpátky do provozu v průběhu prosince,“ zní nový odhad vedení kunčické huti. Vedení Liberty Ostrava přislíbilo Deníku bližší informace k soudní situaci ještě v průběhu dneška.