/ANKETA/ Do areálu Liberty Ostrava dochází aktuálně do práce asi jen 400 zaměstnanců huti a dodavatele energií Tameh, kteří zajišťují nezbytnou údržbu. A pak zaměstnanci dalších firem, které v areálu podnikají. Na většině z nich je cítit velká nervozita a nejistota z budoucího osudu.

V Kunčicích není nic jako dřív. Na jedné straně někteří lidé v okolí kvitují, že se výrazně zlepšilo ovzduší a z žádného komínu už nestoupá dým. I proto se zde lidé pozastavují nad jinde normální věcí – že napadaný sníh zůstává bílý. Na straně druhé panuje velká obava o zaměstnanost a utlumený provoz je komplikací i pro pracovníky dalších firem. Z lidí, kteří dnes míří po směně z hlavní brány, pracuje pro Liberty jen zlomek.

O současné situaci se nechce bavit skoro nikdo. Většinou lidé jen zamítavě kroutí hlavou nebo rukama, v lepším případě sdělují, že nemají čas nebo zájem. Nervozita a negativismus jsou patrné. „Běž dělat něco pořádného, ty šašku,“ huláká na zástupce Deníku hlídač provozu z hlavní brány. Ani jemu „pod rukama“ dnes neprojede ani zdaleka tolik aut, co jindy.

„Jak bych to zhodnotil, abych někoho nenaštval,“ pozastavuje se po směně na slovíčko pan Jiří, který pro Liberty pracuje jako elektrotechnik. „Všichni víme, jaká je situace. Nevyrábí se, chodíme jen na kontroly. Můj osobní názor je, že továrna půjde do kytek. A kdo za to může? Bez komentáře,“ říká muž zajišťující nezbytnou údržbu.

Poohlíží se po jiné práci

Během tohoto roku očekává naplnění nejčernějšího scénáře. „Záleží, jak dlouho se jim to takhle bude vyplácet,“ přemýšlí nahlas. V těchto dnech provádí obchůzky a kontroluje stav strojů a dalších zařízení. „A to je asi tak všechno. Práce je málo, všechno stojí. Jen kontrolujeme, jestli někde neprasklo potrubí. Samozřejmě sem tam se nějaká komplikace objeví,“ poukazuje na škody, které napáchalo utlumení provozu.

„Některé obavy se naplnily. Kde to šlo, vypustila se voda, ale nejde to všude, někde zůstávají zbytky. A jelikož jsme bez tepla, když přišly mrazy, došlo k určitému popraskání potrubí,“ vysvětluje muž a přiznává, že cítí nejistotu o práci. „Samozřejmě mám obavu, už se snažím poohlížet po jiné práci, prozatím jako záložní variantu, ale člověk musí být připraven na všechno,“ dodává Jiří.

Dlouhá léta v huti pracuje i Marcel Strojil, posledních 13 měsíců je kmenovým zaměstnancem Liberty. „Čekáme, jak se vedení dohodne. Za situaci může majitel Liberty, rozkradl to tu, není k mání. Uvidí se, co bude dál,“ říká muž, který je jedním z mála, jenž do práce chodí každý den, většina ostatních je nyní s plným platem doma. Slibům už moc nevěří. „Rozjetí Liberty jsme očekávali už minulý týden, zatím bohužel stále beze změn,“ krčí rameny.

Víru v brzký návrat do běžného režimu, což je u lidí z huti spíše ojedinělý jev, má Lukáš W., který devět let pracuje v koksovně. „Očekávám, že bychom se mohli rozjet v řádu jednoho dvou týdnů. Před pár dny dovezli nový vyvíječ páry, tak snad už se to rozjede,“ reaguje Lukáš na dovezení parního generátoru z Nizozemska.

Jeho zapojení, což má být předzvěst obnovení provozu, je podle mluvčí Liberty Ostrava Kateřiny Zajíčkové otázka střednědobého výhledu a otázka i několika týdnů.

„Za vše může majitel, pan Gupta, který vyvedl peníze do jiných fabrik,“ potvrzuje většinový názor zaměstnanců pracovník koksovny. Změnou situace na trhu se kromě vedení podniku neohání nikdo.

Nové pořádky

Zastavený provoz v Liberty je komplikací i pro zaměstnance jiných firem. „Kdyby v huti skončil provoz, dotkne se nás to. Z padesáti procent děláme pro ně. Práce je teď méně, když nám Liberty nic nedodává,“ přiznává David Fiálek z firmy, která pro Liberty opravuje vagony.

„Ani naše vedení neví, co bude. Žijeme tady ze dne na den, kdykoli se to může změnit k lepšímu i horšímu. Jsme závislí hlavně na tom, jestli bude voda a teplo,“ konstatuje muž, podle něhož je areál „totálně mrtvý“. „Nejezdí autobusy, vždy jen jeden na směnu, dostat se z jednoho konce areálu na druhý musím pěšky, je to složité,“ říká. Další lidé zase popisují, jak musejí obcházet celý areál, přestože pracují kousek od ředitelství.

Řada z dotázaných jen nostalgicky vzpomíná na „šrumec“, který v huti nejen při střídání směn vždy panoval. V prvních desetiletích od zahájení provozu na začátku 50. let minulého století zde pracovaly desetitisíce lidí. V 80. letech jich bylo skoro 30 tisíc, a když huť kupoval v roce 2003 Lakšmí Mittal – což mnozí označují jako zlomový bod pozdějšího úpadku, chodívalo do huti přes 18 tisíc lidí. Současný majitel Sandžív Gupta huť kupoval už jen s více než deseti tisíci zaměstnanci a dnes jich má (v dceřiných firmách včetně) asi šest tisíc. Drtivá většina z nich je od minulých Vánoc doma a nejistě čeká, co bude dál.