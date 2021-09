Ani tento víkend nemohou osobní vozidla vjet na opravovaný most přes řeku Odru v Ostravě-Petřkovicích. Řidiči přitom již několik dnů žijí v naději, že se tak stane co nejdříve.

Po obou stranách mostu, který prochází rozsáhlou rekonstrukcí, v nepravidelných intervalech hlídkují policisté. Stále se totiž najdou řidiči, kteří zákaz vjezdu na most nerespektují. | Foto: Deník/Jaroslav Perdoch

Uzavření mostu od 1. června zasáhlo do životů desítek tisíc motoristů tří ostravských čtvrtí i desítek obcí a měst na Opavsku.Krajský úřad by měl o možném otevření mostu v době od 19 do 5 hodin rozhodnout počátkem následujícího týdne.