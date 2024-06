„Rozhodli jsme se, že připravíme systém bezúročných půjček pro zaměstnance Liberty Ostrava, kteří se vlivem stavu podniku dostali do tíživé životní situace. Každý čtvrtek bude rada kraje půjčky schvalovat, aby je zaměstnanci měli do dalšího týdne na účtech. Podmínky pro získání půjčky jsou jednoduché - zaměstnanec musí mít trvalý pobyt v Moravskoslezském kraji a musí být k 31. květnu 2024 zaměstnancem Liberty,“ uvedl v úterý ráno na tiskové konferenci v areálu Liberty Ostrava hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica (ANO).

„O půjčku žádat nebudu. Manželka normálně pracuje, takže zatím v tíživé situaci nejsme, ale i tak je to nepříjemné. Se synem, který zde pracuje také, jsme dnes přišli požádat o náhradu nevyplacené mzdy, protože poslední výplatu jsme dostali v květnu,“ uvedl zaměstnanec Liberty Ostrava Dalibor Pavlík. Pro huť pracuje více než 40 let a zbývají mu jen tři roky do důchodu. „Není to lehká situace, ale novou práci si zatím nehledám. Uvidíme, jak to dopadne,“ dodal zaměstnanec v prostorách školícího střediska, kde panovala ponurá atmosféra.

Jedni z prvních žadatelů o bezúročnou půjčku byli manželé Marcin a Mirella, kteří původně pochází z Polska. „Žádat o půjčku, protože zaměstnavatel nevyplatil mzdu, je opravdu ostudné. Manžel pro Liberty Ostrava pracuje pět let a momentálně jsme na nule. Proto jsme si o půjčku zažádali a uvidíme, zda nám bude schválena,“ uvedla pětadvacetiletá Mirella, která je nezaměstnaná ze zdravotních důvodů. Tříčlenná rodina je proto odkázána pouze na otcův plat, který však od Liberty Ostrava přišel naposledy minulý měsíc.

Zaměstnanci, kterým bude půjčka schválena, ji musí vrátit do 31. prosince 2024, a to celou, nikoli ve splátkách. Zájemci žádají o jednorázovou půjčku společně s potřebným potvrzením o zaměstnání, které zde personalisté huti vydávají už od pondělního dopoledne. Před příchodem na kontaktní pracoviště, kde zaměstnanci získají potvrzení o zaměstnání, mohou lidé využít i rezervační systém pro plynulejší odbavení.

„Probíhat to bude do pátku 28. června na kontaktním pracovišti. Tuto možnost mají zaměstnanci každý pracovní den od osmé do patnácté hodiny,“ informovala během pondělka Kateřina Zajíčková, ředitelka pro komunikaci a vnější vztahy Liberty Ostrava. Pro žádosti o jednorázové půjčky nenastavil kraj zatím žádný termín, kdy by měl příjem žádostí skončit.