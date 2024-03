Které obory jsou v kurzu? Podávání přihlášek na univerzity v Ostravě vrcholí

/VIDEO/ Blíží se konec období sběru podaných přihlášek do nového ročníku na univerzitách v Ostravě. Na Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava (VŠB – TUO) si mohou budoucí studenti podat přihlášku do konce března. Ostravská univerzita přijímá přihlášky do dalšího akademického roku do 15. března. Je jich víc než vloni. A o které obory je největší zájem?

Podávání přihlášek na univerzity v Ostravě se blíží ke konci, 7. března 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková