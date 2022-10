„Jsou jedno z mála skutečně tradičních a původních japonských jídel. Vznikly v Ósace, a i když dnes mají mnoho variant a dělají se po celých ostrovech, právě ta ósacká je nejlepší. A nejlepší ve městě pak dělá Hiroki Komiya. Jeho restaurace se i proto stala záchytným bodem každé naší výpravy. Můžeme nestihnout navštívit památky nebo obchody se suvenýry, ale k Hirokimu si zajdeme vždy,“ uvedli pořadatelé s tím, že japonského kuchaře zvali do Ostravy již před několika lety. Podařilo se to až letos.

Hiroku Komiya v krátkém rozhovoru pro Deník prozradil něco z receptu, podělil se s námi také o první dojmy z Ostravy. Základem pro placky jsou pšeničná mouka, zelí, nakládaný zázvor, mořské plody a japonský vývar. Většinu ingrediencí si Hiroki Komiya zajistil v Ostravě, zvyklý byl pouze na větší výběr mořských plodů.

VIDEO: Ostravu ovládlo Japonsko. Samurajové, gejši, saké i pivo Sakuráč

Co se týká Ostravy, blíže ji poznat nestačil. Co však viděl, se mu líbilo. „Líbí se mi tady,“ uvedl. V sobotu byl na zhruba dvouhodinové procházce, během které zavítal do pekařství. Jako velmi chutný označil zdejší chléb.

Do moravskoslezské metropole zavítal vůbec poprvé. Podle svých slov by se do Ostravy rád vrátil. Na poněkud osobnější dotaz, jak se mu líbí zdejší ženy a dívky, odpověděl: „Jsou moc hezké. Jsou hezčí než Japonky.“