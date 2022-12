„Při objednávce předplatného na mě blikla zpráva, ať se přihlásím do soutěže. Říkala jsem si: ‚proč ne, zkusím to‘. Odpověď jsem odeslala až poslední den soutěže, málem jsem na to zapomněla. A dva dny potom jsem už úplně vypustila z hlavy, že jsem se do nějaké soutěže vůbec přihlásila,“ vzpomíná na zrod své šťastné chvilky Radmila Prchalová.

Když minulý pátek kontrolovala e-maily, zatajila dech. „Vyskočila na mě zprava z Prahy, že jsem vyhrála kuchyňský robot. Samozřejmě jsem tomu nevěřila, volala jsem do redakce a ujistili jste mě, že robot je můj. O víkendu jsem se našla v seznamu výherců i na webu Deníku,“ vysvětluje žena, co po oznámení výhry následovalo.

Šťastnou zprávu se dozvěděla v práci, v malé pekárně Pečeme tady přímo na pomezí Moravské Ostravy a Mariánských Hor. „Musela jsem si sednout a asi jsem vypadala šokovaně, protože se mě kolegyně ptaly, jestli se něco stalo. Když jsem jim to povyprávěla, ani ony nevěřily,“ popisuje výherkyně své bezprostřední pocity.

Zatímco manžel si bude i mezi svátky listovat Deníkem, ona bude testovat výherní robot. Dopravce už jí totiž kontaktoval, že nečekaný dárek stihne doručit do Vánoc. „Nejraději má muž Deník v sobotu s přílohou Víkend. Studuje ho důkladně, ale velmi rád má také křížovky a sudoku,“ říká Ostravanka, která si v novinách také občas zalistuje, oddechové čtení pak nachází v přílohách. Regionální dění zejména pan Stanislav hodně sleduje.