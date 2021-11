Jen kousek od hlavní silnice při vstupu do Bělského lesa v Ostravě se nachází dopravní značka informující o vstupu do cyklistické zóny. Pod vyobrazeným bicyklem jsou v rámečku dva piktogramy: motocykl a auto. Radnice ji tam nechala instalovat asi před pěti šesti lety, od té doby ale přináší snad víc škody a komických i smutných situací než užitku.

Značka při vstupu do Bělského lesa, která tamní radnici dělá více starosti než užitku. | Foto: Deník/Petr Jiříček

„Lidé si myslí, že tam je zákaz vjezdu vozidel a motorek. Přitom smyslem té značky je lidem právě zdůraznit, že motorky a auta do určité části lesa mohou vjet, jinak by se do lesní školy nedostali návštěvníci nebo zájemci o vánoční stromky,“ vysvětluje místostarosta Ostravy-Jihu Otakar Šimík.