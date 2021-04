Starosta Krásného Pole Tomáš Výtisk kdysi vymyslel pohádku o rozpočtu, v níž chtěl hloupý Honza (Krásné Pole) odejít do království hodného krále Miroslava (odtrhnout se od Ostravy kvůli škudlení peněz na obvodech). Nyní se ve vesnické části Ostravy zrodila nová pohádka – nebo spíše horor. A „hloupý Honza“ musel kvůli stavbě chodníku běhat od čerta k ďáblu.

Už před léty zvažovalo Krásné Pole stavbu chodníku podél Družební ulice, která se po dostavbě prodloužené Rudné stala hlavní příjezdní silnicí do jednoho z nejmenších ostravských obvodů, takřka vesnice. Družební ulice vesměs nahradila někdejší přivaděč Krásnopolskou, kudy lidé na Krásné Pole zahýbali z Opavské.

Silnice nesplňuje normu

S nárůstem dopravy se chodník podél Družební ulice ukázal jako nutnost. „Je to hrozně úzká silnice, která ani nemá normovanou šířku. Formálně má 5,5 metru, někde však jen těsně nad pět metrů, přitom coby krajská silnice by měla mít 7,5 metru. Navíc po obou stranách končí strmými srázy,“ představuje dnes klíčovou ulici starosta Tomáš Výtisk.

Je pravda, že když se zde míjí dvě vozidla, jedno aby raději zastavilo – a v případě náklaďáku či jiného většího auta raději zcela uhnulo stranou. S chodci se v této rovnici o třech neznámých už vůbec nepočítá!

Ukázalo se však, že postavit chodník není jen tak. Krásnému Poli trvalo vyřízení stavebního povolení rok a půl. To sice není na zápis do Guinessovy knihy rekordů, aspiruje na to ale detailní soupis míst, kam se lidé z „Krpole“ museli obrátit.

Chystá se dostavba

„Správa silnic Moravskoslezského kraje nám nejprve nechtěla povolit zasypat příkop, nakonec jsme se domluvili na zabudování odvodňovacího žebra. A tím, že vzniklo toto vodní dílo, museli jsme to nechat povolovat přes vodoprávní řízení. Chodník, rozumíte tomu? Potřebovali jsem vyjádření Povodí Odry, Ostravských vodáren a kanalizací, pro chodník zcela zbytečných organizací, dokonce jsme museli mít i povolení požárníků, že je bezpečný,“ vysvětluje starosta, co vedlo k tomu, že letitý plán se povedlo zrealizovat až začátkem jara.

Tím však vznikl chodník jen podél části silnice, práce ještě budou pokračovat v dalším úseku. „Doufejme,“ podotýká starosta. Potřeba totiž bude nejprve opět zasypat příkop, který je v tomto případě ještě hlubší.

„Na základě kvalitně provedení první části ale máme ústní přísliby, že to půjde,“ má naději starosta. Povodí Odry nepovažovalo záležitost, spíše úsměvnou – byť záleží z pohledu koho se na to díváte, za nutné komentovat.

Hasiči pak jménem mluvčího Petra Kůdely poznamenali, že „závazná stanoviska se vydávají jen v případech, kdy je k tomu hasičský záchranný sbor kraje zmocněn, což byl i stavební záměr Chodník podél ul. Družební na parcele v Krásném Poli.“