Kuriozity z tísňové linky strážníků z Ostravy: protéza, had i sežraný lístek

Na tísňové linky většinou volají lidé, kteří se ocitli v zoufalé či mimořádné situaci. Někdy ale mají pouze „velké oči“, případně špatně vyhodnotí to, co vidí. Další přicházejí s neuvěřitelnými historkami. Potvrzují to kuriózní telefonáty na linku 156, které v roce 2021 přijala ostravská městská policie. Některé z nich přiblížil Deníku její mluvčí Jindřich Machů.

Protéza na lavičce. Zda šlo o umělecký počin, není jasné. | Foto: MP Ostrava

Chrápání V noci na Nový rok oznámila silně rozrušená žena, že nemůže spát, neboť její soused ruší noční klid. Nešlo ale o zpěv či bujaré veselí. Soused rušil noční klid velmi intenzivním chrápáním. Nebyl to zvrhlík Volající uvedl, že na ulici vidí muže, který v ruce drží svou „chloubu“. Hlídka dle popisu nalezla muže, který však v ruce nedržel své přirození, nýbrž svíral tepláky, u nichž mu praskla guma. TV signál Muž sdělil, že má podezření na úmyslné zrušení televizního signálu. Hlídka v bytě zjistila, že zrušený signál má oznamovatel kvůli odpojenému kabelu u svého set-top boxu. Protéza Občan oznámil neobvyklý nález protézy nohy, která „sedí“ na lavičce v parku. Strážníci zde skutečně našli starší poškozenou protézu, která byla na lavičce instalována v takzvané sedící poloze. Zda šlo o umělecký počin, není jasné. Plyšový had Volající uvedl, že v jednom z ostravských parků leží v trávě uhynulý barevný had. Strážníci po příjezdu na místo opravdu objevili hada, ovšem plyšového. Granát Řidič projíždějící po jedné z rušných ostravských silnic oznámil, že na krajnici zřejmě viděl granát. Hlídka na místě našla poškozený gumový silentblok. Pokutový lístek Strážníci reagovali na oznámení řidiče, který uvedl, že mu jeho pes sežral „parkovačku“, tedy lístek upozorňující na špatné parkování. Z lístku zbyl jen QR kód, jehož fotku motorista předložil strážníkům. Ti špatné parkování vyřešili s páníčkem všežravého psa domluvou. Snad se pejsek za ušetřenou pokutu dočkal doma granulí. Gazela Oznamovatel uvedl, že mu přes silnici přeběhla gazela. I když se jednalo o lokalitu poblíže ZOO, hlídka na nedalekém paloučku spatřila pouze srnce.