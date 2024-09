„Apelujeme na veřejnost, pakliže je to možné, aby v současnosti nejezdila do Ostravy do zaměstnání, do škol a podobně. Ve městě je výrazný počet uzavírek na klíčových dopravních tepnách, objízdné trasy jsou následně blokovány individuální dopravou, což může komplikovat záchranné práce. Je-li to možné, prosím minimalizujte aktuálně cesty do Ostravy,“ žádá primátor Ostravy Jan Dohnal s dalšími představiteli krajské metropole.

Identický apel byl vydán již včera primátorem města na tiskové konferenci k docházce dětí do školských zařízení.

Co se týče kvality pitné vody ve městě, náměstek primátora Ostravy Aleš Boháč ubezpečuje obyvatele: „Kvalita dodávané pitné vody v Ostravě je bez závad a povodňová situace ve městě Ostrava na ni nemá vliv. Ukazatele jakosti vody odpovídají všem přísným zákonným požadavkům podle příslušné legislativy v oblasti kvality pitné vody.“

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace provedla dočasnou odstávku vody Úpravny vody Ostrava-Nová Ves, včetně několika menších zdrojů, například Stará Bělá, Důlňák. Kapacita všech těchto zdrojů činí asi 30 procent celkového objemu vodu, kterou společnost dodává do města Ostravy. Do doby obnovení provozu zmíněných zdrojů je kapacita plně pokryta zvýšeným nákupem pitné vody.

Vodovodní systém je navržen tak, aby mohl využívat více zdrojů vody, včetně vody z regionálních přivaděčů dodávající vodu vyrobenou na úpravnách vod u vodárenských nádrží.