Květinové louky slouží jako potrava pro hmyz, útočiště pro ptáky a ve městech i pro potěchu oka kolemjdoucích. Po loňském úspěchu, který zaznamenala louka na Francouzské ulici, se městský obvod Poruba rozhodl rozšířit výsadbu i do dalších lokalit.

„V letošním roce nově osejeme 3440 metrů čtverečních ploch. Je to asi dvakrát tolik, než jsme plánovali původně. Myslíme si, že luční květiny do města patří, a podařilo se nám najít místa, kde vyniknou. Když k tomu připočteme i louku na Francouzské ulici, budeme mít v Porubě celkem skoro šest tisíc metrů čtverečních osázených lučním kvítím. Výhodou je i to, že výsev letniček je levnější než výsadba ostatních druhů květin, a přitom často vypadá mnohem lépe,“ řekla starostka Poruby Lucie Baránková Vilamová.

Jarní sucho - v kraji se už vznítilo pár porostů, během tří dnů čtyři požáry

Nové plochy lidé najdou na pěti místech. „Sadit se bude na náměstích Václava Vacka, Jana Nerudy a Antonie Bejdové, na Havlíčkově náměstí a v Oáze klidu. Zvolili jsme různé směsi květin, takže každá louka by měla vypadat trochu jinak. Směsi mají zajímavá jména, která už sama o sobě slibují nádhernou podívanou. Lidé se mohou těšit na Květinové království, Pastvu pro oči, Včelí léto či Motýlí romanci,“ uvedla starostka.

Louky se začnou vysazovat s ohledem na počasí ve druhé polovině dubna. Ale už teď je třeba záhony připravit a odstranit travnatý povrch.

„Doufám, že se luční louky budou lidem líbit a vhodně doplní ostatní výsadby v Porubě. Snažíme se, aby byl obvod co nejvíce barevný a věřím, že se nám to daří,“ dodala Lucie Baránková Vilamová.

Unikátní fotbalová mapa! Podívejte se, kde v regionu rozdávají exligisté radost

Jak si doma vysadit květinovou louku?

Letničkové směsi vyséváme v závislosti na počasí od poloviny dubna. Výsev provádíme do půdy zkypřené do hloubky minimálně deset centimetrů. Dobré je přidat Hydrogel a základní dávku hnojiva.

Směs vyséváme na povrch, poté přehrabeme a zaválíme. Sejeme přibližně deset gramů směsi na metr čtvereční. Směs se seje ručně na široko, semena během setí průběžně promícháváme.

Pokud záhon zakládáme na místě, kde byl původně trávník, je dobré předem trávu chemicky odstranit (nějakým z ekologických prostředků) a půdu následně zkypřit. Ideálně rotovátorem.

Květiny v Porubě.Zdroj: Jiří Birke

Květinové směsi

Městský obvod Poruba používá několik zakoupených květinových směsí.

Květinové království

Směs tvoří šestatřicet druhů letniček. Například len velkokvětý, šater latnatý, aksamitník, měsíček a další. Výška porostu je třicet až padesát centimetrů a kvete od počátku května do konce října. V Porubě bude směs vysazena na náměstích Václava Vacka a Jana Nerudy.

Ostravským centrem prošlo už více než devět tisíc uprchlíků

Včelí léto

Směs určená mimo jiné pro včelí pastvu přiláká také motýly, čmeláky nebo třeba lišaje. Tvoří ji čtyřicet druhů květin. Mezi jinými měsíček, hadinec, mák, večernice nebo chrpa. Kvete od poloviny května do konce října. Výška rostlin je šedesát až sedmdesát centimetrů. V Porubě bude směs vysazena na náměstí Antonie Bejdové.

Pastva pro oči

Směs osmatřiceti druhů květin, které vedle potravy pro hmyz slouží k okrase. Jsou v ní zastoupeny například len, měsíček, mák, mokřadka nebo ostrožka. Výška rostlin je šedesát až osmdesát centimetrů. V Porubě bude směs vysazena v Oáze klidu.

Motýlí romance

Kombinace středně vysokých a vyšších letniček slouží jako potrava pro hmyz, útočiště pro ptáky i pro okrasu. Ve směsi je čtyřicet druhů květin. Například slunečnice, mák, kohoutek, krásnoočko, len a další rostliny. Výška porostu je čtyřicet až sto dvacet centimetrů. V Porubě bude směs vysazena na Havlíčkově náměstí.