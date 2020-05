Laboratoř SPADIA LAB vychází vstříc samoplátcům a ve speciálně určených časech testuje zájemce, kteří chtějí zjistit, zda jsou infekční.

Vyšetření formou PCR (výtěr z nosohltanu), které průkazně stanoví výskyt viru, stojí 1 700 korun. Pokud si žadatel přeje vystavení certifikátu o negativitě PCR vyšetření pro výjezd do zahraničí, připlatí si 200 korun. Lékařské potvrzení o výsledku testu PCR na průkaz SARS-CoV-2 je v předepsaných případech požadováno Ministerstvem vnitra ČR při vstupu a výstupu do/z ČR..

Novinkou je také mobilní odběrový tým, který přijede za zaměstnanci do firmy.

„Vzhledem k ojedinělým případům, kdy pracovníci na hraničním přechodu vyžadovali pouze originál „Lékařského potvrzení (tj. certifikát)“, doporučujeme, abyste si pro jistotu oba dokumenty (výsledkovou zprávu i certifikát) vytiskli na kvalitní tiskárně. Předejdete tak případným dohadům ohledně pravosti předmětných dokumentů. Po předchozí domluvě jsme ve výjimečných případech připraveni vydat originál uvedených dokumentů, kdy tímto možné komplikace na hraničním přechodu minimalizujete, a to jak v pražské, tak ostravské pobočce laboratoře SPADIA LAB,“ vysvětlila vedoucí centrálního příjmu SPADIA LAB PhDr. Ing. Petra Jašková.

Přísun vzorků je zajištěn několikrát denně. Příjem materiálu zajistí kvalitní a bezchybné přezkoumání dodaného materiálu a žádanky. Pracovníci příjmu primární vzorky zaevidují a označí je jednoznačnou identifikací v podobě čárových kódů. Po této evidenci jsou vzorky připraveny pro další zpracování. Výsledky PCR vyšetření dodává laboratoř následující den na uvedenou adresu e-mailem. Přístupový kód k otevření souboru s výsledkem posílá laboratoř formou textové zprávy na mobilní telefon.

Odběrem je možné si také ověřit, zda jste se již setkali s koronavirem. K tomu slouží laboratorní vyšetření specifických protilátek. „Abychom zabránili shlukování lidí nebo tvoření front v odběrových místnostech, je nutné se na odběr předem objednat prostřednictvím on-line objednávkového systému. Zájemce si vybere odběrové místo, kde chce odběr podstoupit, poté si vybere volný termín a čas a provede platbu platební kartou. Po úspěšné platbě bude zasláno potvrzení o registraci objednávky a platbě na zadaný e-mail. Zájemce se prokáže na odběrovém místě potvrzením objednávky z e-mailu,“ popsala koordinátorka pro COVID–19 SPADIA LAB PhDr. Ing. Petra Jašková. On-line se dá objednat aktuálně do Ostravy a do Frýdku-Místku. Novinkou je mobilní odběrový tým, který přijede do podniku a na vyhrazeném místě proběhnou odběry zaměstnanců. Firmám nabízíme vyšetření COVID–19 formou PCR,“ přiblížila obchodní ředitelka SPADIA LAB Mgr. Petra Rojíčková.

„Aktuálně zpracováváme nejen vzorky k testování na přítomnost koronaviru, ale především vzorky pacientů, které zasílají obvodní lékaři, pediatři, specialisté z ambulantních zařízení a nemocnic. Současná situace totiž nemění nic na tom, že řada pacientů čeká v nemocnicích na operační zákroky a lékaři potřebují výsledky z předoperačních vyšetření,“ doplňuje ředitel SPADIA LAB RNDr. Martin Radina.

SEZNAM ODBĚROVÝCH MÍST, kde se provádí PCR (stěr z nosohltanu)

Ostrava – Zdravotní středisko, Lechowiczova 2970/6, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Frýdek Místek, Poliklinika 1. NP, 8. pěšího pluku 85, 738 01 Frýdek-Místek (vstup bočním schodištěm z ulice Pivovarská)

Brno – Zdravotní středisko JAVOR, nám. 28. dubna 1069/2, Brno Bystrc, 1. patro

Břeclav – Poliklinika Bratří Mrštíků 38, Břeclav 690 02, 4. patro

Praha – odběrový stan, parkoviště Žlutých lázní v Praze-Podolí



*Další místa se plánují.

PŘEHLED všech testů COVID-19, které provádí SPADIA LAB

Přímá detekce viru PCR TEST (výtěr z nosohltanu) - je požadován pro potvrzení o bezinfekčnosti při cestách do zahraničí



a) 1 700,- Kč PCR vyšetření bez vydání potvrzení o bezinfekčnosti (certifikát pro výjezd do zahraničí) - dodání výsledku od 24 do 48 hodin [Pozn. cena vyšetření činí částku 1 650,- Kč; cena za odběr vzorku 50,- Kč];



b) 1 900,- Kč PCR vyšetření + vydání potvrzení o bezinfekčnosti (certifikát pro výjezd do zahraničí) - dodání výsledku od 24 do 48 hodin [Pozn. cena vyšetření činí částku 1 650,- Kč; cena za odběr vzorku 50,- Kč; cena za vystavení certifikátu 200,- Kč]



Stanovení protilátek ve třídě IgA a IgG průkaznou laboratorní metodou ELISA (žilní krev) Stanovení IgA a IgG protilátek sérologicky

Test je schopen stanovit, jestli jste se v minulosti s virem setkali a jestli si Váš organismus vytvořil protilátky. Má mnohem vyšší citlivost i specifitu než rapid test.

Výsledek: od 24 hodin do 48 hodin



Cena: Cena komplet: 1 200,- Kč

IgA - 600,- Kč

IgG - 600,- Kč



Rychlý test RAPID TEST průkaz protilátek proti koronaviru.

Test má omezenou spolehlivost, nemusí být vždy průkazný.



Odběr kapilární krve z prstu

Cena: 600,- Kč výsledek je znám na místě do 15 až 20 minut



Odběr žilní krve – má vyšší vypovídají hodnotu

Cena: 600,- Kč výsledek do: 24 hodin



SPADIA LAB je síť diagnostických laboratoří, která patří k největším poskytovatelům laboratorní medicíny v České republice. Provádí široké spektrum rutinních, vysoce specializovaných i unikátních vyšetření. Je akreditovanou laboratoří dle normy ČSN EN ISO 15189:2013. Rovněž je držitelkou oprávnění k testování COVID-19 vydaným ze strany Státního zdravotního ústavu - VÍCE ZDE