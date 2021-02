Investor, jemuž se město chystá prodat parcelu, má kvůli novým cenám v tomto roce zaplatit za pozemek asi o deset milionů korun více. Pokud by to odmítl a projekt kvůli tomu poslal k ledu, jsou další možnosti.

Tak to prezentoval primátor Tomáš Macura. Na sociální síti Twitter poté sdílel článek Deníku, kde se v případě výše nastíněného scénáře jménem města zavázal bytový dům postavit. Odmítl by tak, že by léta příprav přišly vniveč. „Projekt rozhodně ohrožen není. Pokud se město nedomluví s investorem, bude stavět samo. Ještě letos,“ vyslal jasnou zprávu Tomáš Macura.