Původní termín dokončení rekonstrukce se přesouvá z půlky prosince do konce dubna, mezi lidmi je kvůli tomu docela zle a radnice čelí kritice.

Lávka přes Rudnou ulici, prosinec 2019 v Ostravě. | Foto: Deník / Pavel Netolička

Čtyři a půl měsíce, to prohlašují ještě v létě Ostravské komunikace (OK) o opravě a tím pádem potřebné uzavírce lávky pro chodce a cyklisty přes Rudnou ulici v Zábřehu. Teď ale posílá tato společnost na úřad obvodu Jih oznámení o prodloužení prací a požaduje rychlé zveřejnění, aby se „v co největší míře předešlo negativním reakcím“.